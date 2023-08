Rachele Andrioli e Coro a Coro a Little farm festival 2023

Il primo annuncio per questa seconda parte esperienziale del LITTLE FARM Festival 2023 è lo splendido spettacolo di Rachele Andrioli e Coro a Coro.



La cantante salentina Rachele Andrioli dirige un coro polifonico femminile di circa 30 cantanti disposte in cerchio al tramonto nel cuore di Alberobello in Largo Martellotta sotto l'installazione emblematica progettata per Alberobello “Treedom" progettata dall'Atelier YokYok per Alberobello Light Festival.



FARM EXPERIENCE

RACHELE ANDRIOLI e CORO a CORO

coro polifonico femminile

GIO 31 AGOSTO 2023 - dalle 18:30 alle 20:30

Largo Martellotta

ALBEROBELLO (BA)



Coro a Coro è un laboratorio di canto polifonico in continua evoluzione per donne che amano cantare ideato e diretto da Rachele Andrioli.

Questo coro vuole favorire il concetto di genere e la multiculturalità.

Si attraversano musiche popolari e d'autore dal mondo, si scopre la forza terapeutica del canto.

In un'epoca caratterizzata da timore, incertezza e apatia, Coro a Coro vuole essere un piccolo argine dove la musica costruisce ponti, accoglie, lenisce.

Coro a Coro è un impasto al femminile di voci, cultura e svago.

Le voci femminili del “Coro a Coro” sono voci a cura di donne che amano cantare e cercano la condivisione, lo svago, la comprensione delle differenti lingue e tradizioni del mondo, il concetto di inclusione e di tolleranza tra le persone vicine e lontane, ovvero l'esigenza di comunicare attraverso il canto storie antiche ed attuali di un mondo in continuo cambiamento.

Un viaggio guidato da voci femminili per affermare un’identità di donne che condividono il quotidiano, ma che cercano al contempo di emanare un sentimento di sorellanza volto all’inclusione, la celebrazione, il rito e la cura attraverso la voce, diventando così protagoniste di produzioni culturali che mirano oltre l’orizzonte ordinario.



INGRESSO LIBERO





Con il Patrocinio del Comune di Alberobello