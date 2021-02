Radicanto live in streaming con “Trapunto di stelle” per un omaggio a Domenico Modugno

Prodotto da Arealive & Radicanto con il contributo di Puglia Sounds , il nuovo concerto streaming “Trapunto di stelle” che fa seguito alla recente pubblicazione dell’omonimo album della band sarà on line dal 27 Febbraio.

Uno spettacolo monografico di omaggio a Domenico Modugno: Giuseppe De Trizio (chitarra classica e arrangiamenti), Maria Giaquinto (canto), Adolfo La Volpe (chitarra elettrica, chitarra portoghese, basso) e Francesco De Palma (percussioni), con ospite la danzatrice Claudia Cavalli su coreografie di Vito Cassano. Una splendida occasione per rivisitare il grande cantautore, punto di riferimento per tutti, capace di tenere insieme le arti.

I successi dello straordinario artista originario di Polignano a Mare, da “Meraviglioso” a “Nel blu dipinto di blu”, sono narrati dalla voce di Maria Giaquinto su un tappeto di arrangiamenti preziosi in chiave “sudamericana” che affrontano, con un vestito tutto nuovo, le composizioni adamantine di Domenico Modugno con la perizia e lo stile propri dei Radicanto, alle soglie del loro venticinquesimo anniversario di attività.

Si passa dal folk in dialetto salentino dell’inizio del suo percorso fino alla vittoria all’8° Festival di Sanremo, nel 1958, quando trionfò con il brano “Nel blu dipinto di blu”, arrangiato come una ballata “francese” in chiave bal-musette.

Un itinerario sonoro prodotto attraverso il filtro degli arrangiamenti tipici dei Radicanto, con un occhio alle influenze musicali del tempo e di quello che ha rappresentato l’avvento della “nuova” musica d’autore nel panorama italiano, spinto dalla voglia di innovazione e dalla rivoluzione industriale post bellica. Un concerto in cui la sensibilità artistica della band si unisce al prorompente dettato melodico di Domenico Modugno, dall’uso del dialetto alla carica narrativa dei suoi guizzi teatrali, dalla collaborazione con Pasolini alle liriche di Pazzaglia.

Le impennate vocali di Domenico Modugno celebrano la terra, il senso dello stare insieme, la lingua del mare: in primo piano un articolato e completo ensemble musicale di grande qualità e impatto sonoro ridisegn