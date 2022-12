Radiojp Ghetto Divanetto - Get to the Ghetto

Il tuo salotto è stata la tua prima pista da ballo?

Ti muovi anche quando sei seduto?

Per te la domenica dovrebbe esser dedicata al ballo e non al riposo?

Benvenut_ a GHETTO DIVANETTO!

Un nuovo appuntamento di RadioJP che reinventa l'anatomia del divano adattandola a un dancefloor da salotto.



LINEUP ----> Aitcheight ** Nik Sportella ** Naiteirukao



Dopo la maratona radiofonica, RadioJP si concede il meritato riposo con un aperitivo musicale: strecking post running, fatto sulle note dei nostri dj, e reintegrazione sali minerali sono assicurati!

Previsto anche relax totale su confortevoli divani per i più affaticati



L'appuntamento è all'Ex Macello a partire dalle 18.

Ci vediamo lì, non mancare!



Ci vediamo domenica 18 dicembre all'Ex Macello di Putignano!



Cosa aspetti? Get to the Ghetto!