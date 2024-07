Raf in concerto a Molfetta, festa in grande stile per i 40 anni di Self Control

Dopo l’annuncio a sorpresa di Self Control 40th Anniversary – l’atteso concerto evento di venerdì 8 novembre all’Unipol Forum di Milano con tanti ospiti e amici - continuano i festeggiamenti in grande stile per i 40 anni di Self Control con il tour celebrativo nei principali club in Italia.

I biglietti per i live di Self Control 40th Anniversary Tour Club sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 10 luglio.

Più di un mese di concerti per SELF CONTROL 40TH ANNIVERSARY TOUR CLUB - prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo E.M. - che farà tappa il 15 novembre all’Atlantico Live di Roma; il 16 novembre all’Estragon Club di Bologna; il 21 novembre al Teatro Cartiere Carrara a Firenze; il 23 novembre a Dis_Play di Brescia; il 27 novembre al Teatro Concordia di Torino; il 30 novembre al Gran Teatro Geox di Padova; il 6 dicembre alla Casa della Musica di Napoli e il 7 dicembre all’Eremo Club di Molfetta (BA).

Otto appuntamenti live per celebrare il 40° anniversario non solo di una delle hit più famose di sempre, evergreen che continua a spopolare tra i più giovani, ma anche della carriera straordinaria del padre del pop in Italia. Un viaggio musicale di pura energia, tra i successi che hanno segnato la carriera straordinaria di Raf, come “Sei La Più Bella Del Mondo”, “Il battito Animale, “Cosa Resterà degli Anni ‘80”, “Ti Pretendo”, “Infinito”, “Stai con Me”, “Non è mai un errore” e i brani più recenti.

“Self Control” ha dato il via ad una storia artistica straordinaria: è stato il singolo che portato alla ribalta Raf facendolo conoscere al pubblico italiano e a quello internazionale, consacrandolo tra i più grandi artisti e pilastri della musica italiana.

Raf ha pubblicato 14 album in studio vendendo più di 20 milioni di dischi in tutto il mondo.

