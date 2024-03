Raffaele Casarano e Dhafer Youssef in concerto al Teatro Forma di Bari

Interpretare, improvvisare, regalare emozioni a suon di note e amicizia sul palco del Teatro Forma di Bari. È quello che si apprestano a fare Raffaele Casarano e Dhafer Youssef protagonisti di ANI’ Live, concerto dall’anima multipla in cui si intrecceranno jazz, rock, elettronica e sonorità arabe sottolineate dall’acustica profonda e a tratti ipnotica dell’oud. Sul palco, insieme a loro, artisti di spessore come Mirko Signorile (pianoforte); Gianluca Aceto (basso); Marco D’Orlando (batteria); Alessandro Monteduro (percussioni), Sabato 23 marzo, alle 20.45, si alzerà il sipario su uno degli spettacoli più attesi della primavera pugliese. L’appuntamento rientra nella rassegna promossa dall’associazione “Nel gioco del Jazz”. Un matrimonio artistico e cosmopolita, quello tra Salento e Africa, ovvero tra Raffaele Casarano, sassofonista e compositore originario di Sogliano Cavour e il tunisino Dhafer Youssef, già sperimentato con successo in altre occasioni, come il Locomotive Jazz Festival 2023, evento che cancella confini e generi per parlare il linguaggio universale della musica. Lo stesso idioma che scalderà il cuore del pubblico che a Bari, sabato 23 marzo, parteciperà al concerto. <>. Info utili: 338. 9031130 - 351.2101227 nelgiocodeljazz@outlook.it prevendite su Liveticket - https://bit.ly/3TrHCC5 vendita diretta presso il botteghino del Teatro Forma a partire dalle ore 16 del giorno dell'evento

