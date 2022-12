Al Teatro Mariella di Monopoli Raffaello Tullo con lo spettacolo “Contrattempi moderni”

‘Facciamo memoria’, la stagione teatrale 2022/2023 del teatro Mariella di Monopoli prosegue mercoledì 7 dicembre, alle 21.00, con Contrattempi moderni, l’esilarante physical comedy di e con Raffaello Tullo, tornato in tour nei teatri italiani dopo il debutto dello scorso anno. Fondatore e autore di tutti gli spettacoli della Rimbamband, Tullo ritorna sul palcoscenico in veste di performer solista con alcune novità però rispetto al debutto, tra linguaggi innovativi, comicità, musica e virtuosismi. Una riflessione tragicomica sulle nevrosi quotidiane causate dalla tecnologia, in un testo scritto a sei mani dallo stesso attore, insieme ad Alessandro Clemente (autore di Benigni, Crozza, Luca e Paolo) e Alberto Di Risio (anche regista dello spettacolo e autore storico di Fiorello).

L’apologo comico e surreale, coprodotto da Teatro Traetta, Comune e Parco delle Arti di Bitonto, è incentrato sul mondo della tecnologia (che dovrebbe facilitare la nostra vita, ma finisce spesso per deteriorarla) tra divertimento puro e riflessione su quei «contrattempi» che la modernità ci impone a un ritmo sempre più forsennato.

Raffaello Tullo, ha riversato in questo suo primo spettacolo da solista lo stile teatrale che gli è consono: comicità, musica, citazionismo e virtuosismi, fusi in una miscela drammaturgica esilarante e al tempo stesso poetica. Strizzando l’occhio nel titolo al celebre capolavoro di Charlie Chaplin, lo ‘smilemaker’ pugliese conduce il pubblico nell’universo immaginifico delle cosiddette ‘physical comedy’, un genere di commedia imperniata sull’uso e la manipolazione del corpo nella sua totalità, per ottenere l’effetto comico. Tra clownerie, rumori fuori scena, situazioni assurde e paradossali, gag visuali, acrobazie percussive e tanta fantasia, Contrattempi moderni è un testo originalissimo e dotato di un linguaggio innovativo, con uno stile che armonizza modernità e tradizione. Interagendo con la tecnologia per creare drammi e soluzioni maldestre, incanto e magia.

Tutto è ambientato nella nuova casa in cui si è appena trasferito il protagonista, interpretato da Tullo, da solo in scena: lì convive con un pappagallo parlante, che nel ritmo incalzante e crescente del racconto diventa il suo vero antagonista. L’uomo è in balìa di questa modernità, vittima di una domotica spiona ed impicciona. Ma anche di una fidanzata assillante e invadente, che annuncia con messaggi vocali compulsivi l’imminente arrivo per pranzo, con una carrellata di amici e parenti. La preparazione del convivio finirà col diventare un’epopea grottesca e surreale per il malcapitato, vittima costante di incidenti e inciampi.

Diverse le novità rispetto al debutto del 2021: da una particolare voce preregistrata di inizio spettacolo, ad alcuni nuovi numeri teatrali; tra vestizioni grottesche e oggetti simbolo che suscitano evocative suggestioni. Questa commedia musicale, a tratti circense e follemente creativa, promette tante risate ma anche spunti di riflessione: chiunque può infatti ritrovare nelle idiosincrasie del protagonista i propri drammi quotidiani. Tra specchi dispettosi, pubblicità invadenti, aspirapolveri danzanti, bicchieri intonati e pentole suonanti. Con un cameo nientemeno che di Al Bano Carrisi, oltre all’interazione con schermi e contenuti multimediali. Non mancano citazioni dal cinema, da Il grande dittatore a Ghost, da Frankenstein Junior a Dirty Dancing, sino a Titanic e tanto altro.

Performer dotato di creatività, tecnica musicale e drammaturgica, in quanto batterista, percussionista, ballerino di tip tap, chitarrista, ma anche autore di testi teatrali comici e di spot, Raffaello Tullo con il suo Contrattempi moderni continua a riscuotere notevole successo a ogni data in Italia ( andrà in scena anche a Bari lunedì 26 dicembre al Nuovo teatro Abeliano).

Dopo Contrattempi moderni la stagione del teatro Mariella riprenderà dopo le festività natalizie venerdì 20 gennaio con Zvi Zvi Rosa Luxemburg con Antonella Ruggiero.

