"La ragazza con la pistola", la nuova rassegna della Mediateca in omaggio alla grande Monica Vitti

"La ragazza con la pistola" è la nuova rassegna della Mediateca che, in omaggio alla grande Monica Vitti, pone l'attenzione su diversi modelli femminili dirompenti, emancipati e coraggiosi; donne che hanno scardinato, con la loro personalità, i canoni prestabiliti del vivere politico e sociale in contesti storici e culturali profondamente diversi tra loro. Tutte le proiezioni introdotte da critici ed esperti del settore.

Questi gli appuntamenti:

Martedì 26 Aprile ore 19.00, “Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca)” di Ettore Scola (1970).

Scritto dallo stesso Scola insieme ad Age e Scarpelli, il film miscela in maniera eccellente gli elementi della commedia all'italiana con un sottofondo più amaro e nostalgico, caratteristico della maggior parte delle opere firmate dal regista.

Martedì 3 maggio ore 19.00, “La scomparsa di mia madre" di Beniamino Barrese (2019).

“Ho passato la vita a filmare e fotografare mia madre, senza sapere perché. È stata la mia prima modella, la mia preferita. Quando mi ha detto di aver deciso di andarsene e di non tornare mai più, ho capito che non ero pronto a lasciarla andare". Beniamino Barrese

Giovedì 12 maggio ore 19.00, "Persepolis", di Marjane Satrapi (2007). Versione originale sottotitolata.

Sono rari i film di animazione in grado di far percepire al pubblico le difficoltà dell'esistenza di chi li ha ideati. Spesso impegno in difesa dei diritti e qualità grafica non convivono. In questo caso il connubio è perfettamente riuscito. Marjane Satrapi è riuscita a trasformare i quattro volumi di fumetti in cui raccontava, con dolore e ironia, la propria crescita come donna in un Iran in repentina trasformazione e in un'Europa incapace di accogliere veramente il diverso, in un lungometraggio di animazione di qualità.

Martedì 17 maggio ore 19.00, “Modesty Blaise – la bellissima che uccide” di Joseph Losey (1966). Versione originale sottotitolata.

Presentato in concorso al 19° Festival di Cannes, cult movie liberamento tratto dalla striscia a fumetti Modesty Blaise di Peter O’Donnell. Film in bilico tra la parodia del cinema di spionaggio e la sua fedele imitazione; Modesty Blaise è una donna bellissima e libera che si vende come agente segreto al miglior offerente.

Info e prenotazioni su info@mediatecapuglia.it.