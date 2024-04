"Ragazzacci!" commedia inedita al teatro Van Westerhout

La magia del teatro prende vita nel cuore di Mola di Bari con: “Ragazzacci - In una Broadway che non ce l’ha fatta” la nuova e inedita produzione teatrale de A.P.S. Le 7 Muse di Apollo in scena Giovedì 9 e Venerdì 10 Maggio alle ore 21:00 presso il Teatro Van Westerhout, in collaborazione con AVIS e con il patrocino del comune di Mola di Bari.



In una serata carica di tensione, il teatro è allestito per la prova generale, mentre gli attori sono dietro le quinte, con ancora gli oggetti di scena mancanti, ma non è una prova, si tratta proprio della sera del debutto.

Ciò che va in scena è il ricordo dell’estate italiana di Matthew, un italoamericano in vacanza in un paesino del sud. Qui fa la conoscenza dei “Ragazzacci”, un vivace gruppo di amici che è solito ritrovarsi al bar di quartiere, per sfuggire al caldo delle giornate estive.

Approfittando della sua ingenuità e con una gran voglia di dare una svolta alla loro noiosa estate, i Ragazzacci decidono di cavalcare l'onda di una serie di equivoci orchestrando eventi surreali e comici, con l'intento di prendersi gioco dell'americano, ma le sorprese sono dietro l'angolo!



Tra umorismo, ironia e colpi di scena, il cuore dello spettacolo di Matthew esplora l'evolversi dei legami umani, della gioventù, di scoperte e cambiamenti, abbattendo le barriere culturali e mostrando come le diversità possano diventare punti di forza e unione.

Preparatevi a ridere, emozionarvi e a lasciarvi sorprendere da “Ragazzacci”, dove l'estate italiana si trasforma in un'avventura indimenticabile!



Regia: Dolores Mangiolini

Aiuto regia: Graziana Marchionna

Scenografie: Filippo Affatati e Dolores Mangiolini

Musiche: Maria Cristina Tanzi

Costumi: Laboratorio Le 7 Muse di Apollo

Supervisione Make-up: Valeria Pesce



Cast (in ordine di apparizione):

Domenico Tanese, Giada Clemente,

Giuseppe Valerio, Luca Giancaspero,

Graziana Marchionna, Vito Longo, Vittoria Divittorio, Valeria Pesce,

Maria Cristina Tanzi, Higinio Mangiolini.





Gallery



Per info e prenotazioni: 339 728 4540