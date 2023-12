Ragù 2.0 (35° anno) al Teatro Abeliano

Alle radici del popolo barese: 40 anni di interviste e testimonianze trasformate in un esilarante e coinvolgente spettacolo in programmazione dal 1990 con oltre 1600 repliche.

Di e con VITO SIGNORILE

con Giuseppe De Trizio alla chitarra



Ragù - Nato dall'intraprendente inchiesta giovanile dell'autore sulle tracce delle tradizioni popolari e dei canti della nostra terra, questo 'Canzoniere' di villanelle, serenate, stornelli e filastrocche antiche celebra la sofferenza e l'allegria delle genti pugliesi, facendosene simbolo come la nota ricetta barese.



Uno spettacolo che è ormai oltre le 1600 repliche ma che non manca di essere sempre richiesto e atteso, da chi non l'ha ancora 'gustato' ma anche da chi piuttosto desidera riassaporarlo come si fa con il proprio piatto preferito.