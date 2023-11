Al Demodè il party Random e il Praja on tour

Sabato 2 dicembre farà tappa al Demodè Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione, il party “Random – una festa a caso” appuntamenti itineranti che celebrano la casualità e che, per una nuova stagione, stanno girando l’Italia facendo divertire il pubblico di numerosi club, grazie alla sua stravaganza e alla capacità di rendere i presenti i veri protagonisti dell’evento.

Infatti la festa non propone nulla di pre organizzato, ma piuttosto crea una sensazione di incertezza stimolata dalla tentazione di non sapere esattamente a cosa si vada incontro. In questa maniera il caso diventa un’opportunità. Il pubblico è dunque invitato a dare libero sfogo alla creatività attraverso sfarzosi outfit, look improbabili e divertenti accostamenti, creando così l’idea di fare carnevale tutto l’anno.

Anche musicalmente questa festa non propone delle sonorità fisse ma una carrellata di hit di tutti i tempi e di tutti i generi. Dagli anni ’70 alla musica elettronica, dall’italiana all’house, saranno proposte sonorità per tutti i gusti.

L’appuntamento di sabato del Demodè Club propone però anche qualcosa di certo, ovvero il “Praja on Tour”. Infatti oltre alla festa Random, nel corso della serata sarà proposta anche la festa itinerante della nota discoteca di Gallipoli (Le), meta estiva del divertimento. In consolle, ci saranno Tommy Moretti e il vocalist Nico P.

Demodè Club– Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 23:00