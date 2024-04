Lo spettacolo "Raperonzolo" in scena al Teatro Casa di Pulcinella

C’era una volta …"Raperonzolo" dei Pupi di Stac di Firenze in scena alla Casa di Pulcinella sabato 6 e domenica 7 aprile ore 18.00.

La celebre fiaba, nota nella versione dei fratelli Grimm, è interpretata rivolgendosi al vasto pubblico dei bambini e delle famiglie con scene suggestive e in un susseguirsi di emozioni. L’adattamento si avvale della contaminazione con versioni toscane e si basa sulla consueta alternanza fra paura e ironia, musica e dialoghi, coinvolgimento e partecipazione del pubblico.

La celebre fiaba con la perfida strega e la giovinetta imprigionata nella torre è qui allietata dalla presenza del leprottino Frinfo e movimentata da un inseguimento addirittura in sala fra gli spettatori. Non manca il lieto fine preceduto dalla necessaria bastonatura della “cattiva”.

La compagnia

I Pupi di Stac rappresentano la tradizione toscana del Teatro di Burattini e sono la più vecchia Compagnia fiorentina in attività dal 1946. Portano avanti l’eredità del fondatore Carlo Staccioli e della grande Laura Poli, che rivoluzionò il repertorio attingendo dall’inesauribile fonte della fiabistica toscana. Tutti gli spettacoli sono recitati e cantati dal vivo. Il dialogo con il pubblico ed il ritmo teatrale assai serrato sono alla base della vivacità e dell’imprevedibilità della narrazione: tutti, dai bimbi più piccoli agli adulti, assistono incantati e partecipi dall’inizio della vicenda fino all’immancabile lieto fine. I pupi, di legno intagliato, sono alti circa 60 centimetri ed hanno, unici nella tradizione italiana, figura intera. Sono, insomma, “marionette senza fili” animate dal basso o, se si preferisce, “burattini con le gambe” come il loro fratello più famoso: Pinocchio.

Le baracche, veri teatrini in miniatura con sipari, quinte e fondali, hanno due piani scenici: il palcoscenico dove i burattini possono camminare ed un livello superiore e appaiono nel modo più tradizionale.

dai 4 a 10 anni

Ingresso €8,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni; biglietti in vendita sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati Vivaticket, presso il botteghino del teatro dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30. Biglietto ridotto € 6,00 per gruppi a partire da 5. Infotel. 080 534 4660

Teatro Casa di Pulcinella

Arena della Vittoria 4/a BARI

tel 080.5344660 fax 080.5340686

www.casadipulcinella.it