Rassegna autunno d’autore a Conversano, Leo Teneriello in “Il giardino dei dispari”

Conversano (Bari). Ultimo appuntamento con la Rassegna Autunno D'Autore, ideata e organizzata da Silvia Serena Perrone della Libreria Emmaus con la collaborazione della Pro Loco di Conversano, presidente Ninnì Galasso.

Sabato 3 dicembre, ore 18.30, lo scrittore Leo Teneriello, anche cantautore, presenta il suo ultimo romanzo: “Il giardino dei dispari”, edito da Il Seme Bianco. La serata tra reading e song, sarà moderata dalla giornalista Maria Sportelli. L’evento è promosso dalla Pro Loco, media partner Librinstreaming di Tony Vinci. Ingresso libero, per info_ 3464201703.



SINOSSI: IL GIARDINO DEI DISPARI

E’ il nuovo libro di Leo Tenneriello edito da Il Seme Bianco è un lungo racconto di una settantina di pagine. La brevità è inversamente proporzionale all'intensità dei contenuti.

«Resta inspiegabile il motivo per cui il nostro legame è rimasto in piedi così a lungo. Probabilmente nella maggior parte del tempo che abbiamo trascorso insieme ci siamo nascosti l’uno all’altra in un assolo di coppia».

Aldo Nero torna nella casa dei suoi genitori e a poco a poco perde contatto con la realtà. Nella sua follia, che si compie in ventiquattr’ore, racconta dell’amore perduto, del bene di vivere e del vivere bene fatto di valori semplici e aspirazioni alla portata del suo cuore. Con Giulia è finita. In un lucido delirio d’amore, Aldo cerca le ragioni di questa fine. Consulta il suo archivio di ricordi. La memoria mette in ordine sparso eventi, emozioni e fallimenti per arrivare là dove il filo del loro discorso si è spezzato, per cercare di riannodarne la storia.



LEO TENNERIELLO

(cantautore-scrittore)



Leo Tenneriello è un cantautore e uno scrittore pugliese. Ha già pubblicato come scrittore “Individuo, massa e potere” (1992), “Metamorfosi e fuga” (2009), “Sorella noia fratello nulla” (2013), “In amore siamo cose” (2015), “La bellezza del caos” (2017), “Il giardino dei dispari” (2020). Inoltre, recensisce libri nella sua rubrica settimanale “L’Imbrattacarte” sul quotidiano Taranto Buonasera.

Come cantautore ha all’attivo sei cd: nel 2006 “ControVerso”, nel 2009 “Viversi”, nel 2011 “Basta Pagare”, nel 2013 “Leo T. Kafka”, per il quale ha vinto il Premio Speciale della Giuria Franz Kafka Italia, nel 2016 “Wilde” e nel 2019 “Tenero dice”.

Nel 2010 tra gli artisti pugliesi selezionati da “Puglia Sound” per “Puglia creativa”. Finalista nazionale Sanremo Rock edizione 2020 e vincitore del premio speciale “Premium Partner”. Sempre nel 2020 selezionato per l’album “Divani e balconi, aria di canzoni”, brani inediti scritti durante il lockdown da cantautori italiani e prodotto dall’etichetta discografica siciliana 802Records e da Roberto Costa, produttore di Lucio Dalla, Ron, Luca Carboni e molti altri con il sostegno del MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti). Nel 2021 fra i 10 finalisti della rassegna di canzoni d'autore "Non è mica da questi particolari che si giudica un cantautore" presso lo storico locale di Roma "L'asino che vola".



Leo ha all’attivo numerose presentazioni in diverse scuole, piccoli teatri, biblioteche, club, associazioni, librerie. Ha aperto concerti per Mariella Nava, Pacifico, Max Gazzè e Goran Kuzminac. Come autore ha collaborato nei cd di Mimmo Cavallo “Quando saremo fratelli” (2011 Edel) e “Dalla parte delle bestie” (2014 Suoni dall’Italia).