Appuntamento con il cinema alla Cittadella degli artisti di Molfetta, al via la rassegna con 'Io Capitano' di Matteo Garrone

Il grande cinema alla Cittadella degli artisti: parte a gennaio la rassegna di cinque film, proiettati negli spazi del laboratorio urbano di Molfetta. Ad aprire gli appuntamenti, dal 17 al 23 gennaio, è Io capitano, il racconto di migrazione diretto da Matteo Garrone. In programma due proiezioni, alle ore 18 e alle ore 20.30.

Una coproduzione internazionale ispirata alle storie vere di alcuni ragazzi che hanno vissuto il viaggio dei due protagonisti, Seydou e Moussa (Seydou Sarr e Moustapha Fall). I due partono da Dakar, in Senegal, per affrontare un lungo viaggio per raggiungere l'Europa. Un'odissea nel mondo contemporaneo, che li porta ad attraversare il deserto e le sue mille insidie, i pericoli del mare aperto e lo stesso essere umano, pieno di ambiguità e ipocrisia.

A distanza di quattro anni da Pinocchio (2019), Matteo Garrone torna alla regia con una nuova storia, questa volta incentrata sul tema dell’emigrazione africana verso il continente europeo. Il regista ha sviluppato il progetto - di cui è anche produttore - a partire dalle storie vere di alcuni giovani migranti africani, per poi scrivere la sceneggiatura insieme ad Andrea Tagliaferri, Massimo Gaudioso e Massimo Ceccherini (quest’ultimo alla seconda collaborazione con Garrone).

Il lungometraggio è stato premiato al Festival di Venezia, ha ottenuto una candidatura a Golden Globes, due candidature agli European Film Awards.

Biglietto 5 euro, disponibile al botteghino della Cittadella degli artisti (via Bisceglie 775, Molfetta). Per info si può chiamare il numero 392 16 38 782.