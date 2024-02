Le pietre che parlano, a Noci parte la rassegna dedicata alla musica, pittura e attività letteraria

Il progetto Le pietre che parlano, proposto da Michele Agostinelli e Concetta Antonelli, nasce nell’ambito del rispetto profondo e autentico del territorio, con natura e caratteristiche che gli appartengono.

La masseria Dirupo, in agro di Noci, aderisce ormai da vari anni a un tipo di agricoltura che rispetta questi principi, volgendosi anche ad una evoluzione verso l’agriturismo, con produzione di frutta, ortaggi e legumi, possibilità di soggiorno e degustazione.

In questa cornice, che è anche essenza, nasce il progetto della rassegna Le pietre che parlano, in cui l’antica masseria diviene cenacolo per le arti: musica, pittura, attività letteraria, espressioni naturali della creatività dell’essere umano, così come le colture, i boschi, la fauna esprimono la loro biodiversità e la creatività del territorio, quando essa viene curata e protetta.

La rassegna si aprirà il 3 marzo 2024 e terminerà il 28 giugno.

Parteciperanno agli eventi, in ordine di data, gli artisti Michele Sedicino, Michele Agostinelli, Angela Guerra, Giuseppe Genchi, Franco Giacopino, Luca Samele, Nick Giu (Nicola Giuliani) per le arti figurative e gli scrittori Concetta Antonelli, Tommaso Di Ciaula, Virgilio Franzel, Marino Pagano, Italo Interesse, Giusy Scattarelli, Giuseppe Camicia, Piero Fabris per le attività letterarie.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, e si svolgeranno alle ore 18 di ogni sabato.