Rassegna Esplorare2022 - La danza protagonista a Bari, Monopoli e Molfetta

Dal 04/10/2022 al 24/11/2022

La danza protagonista a Bari, Monopoli e Molfetta con Esplorare2022, la rassegna organizzata dalla Compagnia AltraDanza, diretta dal maestro coreografo Domenico Iannone, con la collaborazione di Teatri di Bari, giunta alla sua quarta edizione.

Due mesi di appuntamenti, a ottobre e novembre, che vedranno giovani coreografi e nuove compagnie della danza nazionale e internazionale in scena al Teatro Kismet di Bari, al Teatro Radar di Monopoli e alla Cittadella degli Artisti di Molfetta, con proposte che innovino e ripropongano linguaggi artistici tra studi e ricerche di repertori passati rivisitati con le tecniche della danza contemporanea.

Una rassegna che nasce con l’obiettivo di creare una rete di collaborazioni e partecipazioni tra rispettivi organi istituzionali, quali scuole di formazione, compagnie di danza e giovani talenti con prime esperienze sul palcoscenico. Un’innovazione che guarda soprattutto al carattere formativo, affinché le giovani promesse della danza siano introdotte nel mondo del lavoro con lo stesso professionismo che ha caratterizzato danzatori e coreografi tutt’oggi presenti in qualità di testimoni di un importante settore artistico del teatro quale è la danza. La programmazione prevede infatti anche laboratori e seminari per gli approfondimenti necessari per la formazione e lo studio della danza e delle tecniche del XVII/XVIII secolo che perfezionino la professione del danzatore applicati all’età contemporanea.

La rassegna è sostenuta e patrocinata dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia, dai Comuni di Bari, Monopoli, Molfetta e dal Teatro Pubblico Pugliese.

Gli eventi sono a pagamento, con biglietti a partire da 5 euro. I ticket si possono acquistare ai botteghini del Teatro Kismet (strada San Giorgio martire, 22F, Bari), del Teatro Radar (via Magenta, 71, Monopoli) e della Cittadella degli Artisti (via Bisceglie, 775, Molfetta) e sul circuito Vivaticket.com. Per info: 349 792 64 25 / www.teatridibari.it.

martedì 4 ottobre Cittadella degli Arti - Molfetta - Serata Area Mediterranea

Compagnie - Equilibrio Dinamico – AltraDanza - AlphaZTL Brindisi

mercoledì 5 ottobre Cittadella degli Artisti - Molfetta – Compagnia Lost Movement

giovedì 6 ottobre Cittadella degli Artisti - Molfetta Compagnia AlphaZTL

venerdì 7 ottobre Cittadella degli Artisti - Molfetta – Compagnia Create Danza



lunedì 17 ottobre Teatro Kismet - Bari Giorgia Maddamma e Fernando Suels Mendoza

mercoledì 19 ottobre Teatro Radar - Monopoli – Compagnia Equilibrio Dinamico

giovedì 20 ottobre Teatro Radar - Monopoli - Giovani Coreografi e Scuole Danza Nuove Compagnie

venerdì 21 ottobre Teatro Radar - Monopoli - Compagnia UPRisingUP - Germania/Italia

sabato 22 ottobre Teatro Radar Monopoli - Compagnia AltraDanza – Callas la Voce

martedì 15 novembre Teatro Kismet - Bari - MP3 DANCE PROJECT Michele Pogliani

mercoledì 16 novembre Teatro Kismet - Bari - Compagnia Artemis Parma - Giovani coreografi.

giovedì 17 novembre Teatro Kismet - Bari - Compagnia di Danza Barocca Divertinenty - Parigi

lunedì 21 novembre Teatro Kismet - Bari - Compagnia Factor Hill - Alessandra Gaeta - Manolo Perazzi

martedì 22 novembre Teatro Kismet - Bari - Compagnia AltraDanza e Orchestra MusicaViva

mercoledì 23 novembre Teatro Kismet - Bari - Giovani Coreografi e Scuole Danza e Nuove Compagnie

giovedì 24 novembre Teatro Kismet – Bari – Paolo Grassi – Compagnia XE restituzione Diplomandi

CICLI DI CONFERENZE

ALESSANDRO PONTREMOLI

Ordinario dell’Università Cattolica Torino DAMS

ERMANNO ROMANELLI

Critico, giornalista e storico della danza

RAFFAELLA CASSANO

Archeologa e consulente per numerosi musei nazionali

MARINELLA GUATTERINI

critico e Direttrice del dipartimento Danza della Civica Paolo Grassi di Milano

GIULIA VOLTURNO

Giornalista del web magazine GBOpera, critico di danza

MASSIMILIANO CRAUS

docente di storia della danza del teatro dell’Opera di Roma e Corriere della Sera di Napoli

ATTIVITA’ COLLATERALI AL FESTIVAL ESPLORARE

LABORATORI DI DANZA

con coreografi ospiti del festival.

Deda Cristina Colonna Michele Polliani

LABORATORIO DI ILLUMINOTECNICA

applicata alle creazioni di Danza. Vincent Longuemare.

LABORATORIO

Musica e composizione e coreografia prof. Nicola Scardicchio

OSPITALITA’ AL FESTIVAL PER GIOVANI PROVENIENTI DA ACCADEMIE

INTERNAZIONALI FRANCIA E FRANCIA