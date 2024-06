A Gravina in Puglia l'evento "Biodiversa", la rassegna nazionale dedicata alle aree protette italiane

Per la prima volta l’Assessorato all’Impresa Turistica e l’Assessorato Ambiente e Parchi della Regione Puglia alleati in un accordo con il Parco dell’Alta Murgia che quest’anno celebra il ventennale della sua istituzione

Dal 21 al 23 giugno una rassegna nazionale dedicata alle aree protette italiane, alla biodiversità, ai paesaggi mozzafiato e alle tradizioni secolari, ai prodotti tipici ed ai cooking show.

C’è una Puglia dal cuore verde, che è il perno del Prodotto Turistico “Sport, Natura e Benessere” principalmente collegato ai parchi e alle variegate attrazioni naturali. A valorizzare questo patrimonio è l’accordo di cooperazione pubblico nel quale, per la prima volta, ci sono i due Assessorati regionali all’Impresa Turistica e l’Assessorato Ambiente e Parchi, insieme al Parco nazionale dell’Alta Murgia.

Tutto ciò verrà narrato dal 21 al 23 giugno, nel quartiere fieristico di Gravina in Puglia durante l’evento “Biodiversa. L’Italia dei Parchi si racconta” attraverso il quale la Regione Puglia vuole incentivare un turismo sostenibile e green come straordinario mezzo di valorizzazione, per un’offerta turistica sempre più internazionalizzata, destagionalizzata e attenta alla sostenibilità ambientale. L’evento è stato presentato questa mattina a Bari alla presenza l’assessora regionale all’Ambiente Serena Triggiani, l’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane e il sindaco di Gravina in Puglia, Fedele Lagreca.

Nello specifico, l’accordo di cooperazione è stato sottoscritto dal Dipartimento Turismo ed Economia della Cultura, dall’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione e dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana-Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia, con il Parco nazionale dell’Alta Murgia che, fra l’altro, proprio nel 2024 celebra il ventennale della sua istituzione.

Il territorio regionale pugliese è caratterizzato dalla presenza di 2 parchi nazionali, 3 aree marine protette, 16 riserve statali, 13 parchi naturali regionali, 7 riserva naturali regionali. Aggiungendo a tali aree protette i siti della Rete Natura 2000 la parte a terra della Regione interessata da istituti di protezione naturalistica supera il 24% dell’intero territorio regionale.

Una tale estensione degli istituti di protezione naturalistica è motivata dalla presenza di un patrimonio di biodiversità pressoché unico in una regione che spingendosi nel Mediterraneo con la sua conformazione costituisce un ponte naturale tra l’Europa e l’Oriente Mediterraneo.