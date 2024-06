Il peso della farfalla, tre appuntamenti estivi aprono la decima edizione

Comincia il 12 giugno il primo capitolo della decima edizione de Il peso della farfalla, la rassegna di teatro e linguaggi dell’arte diretta da Clarissa Veronico, un progetto Punti Cospicui_associazione per le culture realizzato con il contributo di Regione Puglia e Comune di Bari.

Anche quest’anno si parte da un luogo di comunità, partner del progetto, la libreria barese Prinz Zaum, che ospiterà i primi tre appuntamenti estivi, tutti in programma alle ore 20, per poi incontrare nuovamente il pubblico a partire dal prossimo settembre in diversi luoghi della città.

Il primo appuntamento in programma mercoledì 12 giugno è G & G, una riscrittura del testo John e Joe di Ágota Kristóf diretta e interpreta da Francesco Fiore e Simone Guagnelli, entrambi formatisi nel laboratorio stabile della Compagnia Licia Lanera.

Due amici, un bar, la condivisione della loro solitudine, una giornata in cui potrebbe anche piovere. Dialoghi spezzati. Pensieri che si rincorrono. Parole acide. Sorrisi di quelli che ti fanno mettere le mani tra i capelli.

Con la tenerezza di chi si vuole bene e non se ne accorge più, di chi si scambia la vita scambiando battute, G e G ci portano nel loro mondo dove la tristezza diventa comica, il caso diventa destino ma il destino, una volta tanto, non cambia l’ordine delle cose.

Chi meglio della Kristóf può esprimere la sensazione di sentirsi per sempre straniero? La sua lingua spezzata, il suo analfabetismo irriducibile alla nostalgia della lingua madre, ci portano in un mondo acido e a tratti comico, dove si è sempre ospiti di se stessi, ospiti della propria vita, fuori dal senso comune delle cose e proprio per questo liberi nella tenerezza.

Mercoledì 19 giugno in programma il secondo appuntamento di questo primo capitolo: una riduzione per piccoli spazi dello spettacolo Vai a rubare a San Nicola di Anna Piscopo. Ambientata in un Medioevo barese realistico e magico, è la favola di una ragazza che per amore si imbarca di nascosto tra i marinai in partenza per Mira e lei, proprio lei, ruba le ossa di San Nicola di cui sarà a sua volta derubata. Una lunga peripezia in solitudine, delirante e sfacciata, all’inseguimento di una passione che la salvi da una vita scontata e buia. Ultimo appuntamento mercoledì 26 giugno con Sola con un cane, biografia partecipata, clownesca e dadaista di Rita Felicetti, attrice, musicista, disegnatrice materana di stanza a Bologna. Sul palco e con il pubblico la giornata e la vita di chi si pone domande a cui non sa rispondere, a cui nessuno può rispondere... tranne il proprio cane.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito con obbligo di prenotazione alla mail punticospicui@gmail.com.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 12 giugno 2024|Prinz Zaum ore 20.00

G & G

Liberamente ispirato a John e Joe di Agota Kristof.

Con Francesco Fiore e Simone Guagnelli.

Mercoledì 19 giugno 2024 |Prinz Zaum ore 20.00

Vai a rubare a San Nicola

Riduzione per piccoli spazi di e con Anna Piscopo.

Mercoledì 26 giugno 2024 |Prinz Zaum ore 20.00

Sola con un cane

Di e con Rita Felicetti e Mou.