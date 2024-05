Rassegna letteraria “Nos incipit a terra nostra” ultima serata

Dopo il successo dei primi due appuntamenti, sabato 25 maggio si concluderà la rassegna letteraria "Nos Incipit a Terra Nostra", promossa dall'APS "Terlizzi Libero Feudo" presieduta dalla prof.ssa Giada Letizia Anna Del Re, che ha visto quale filo conduttore, il tema della violenza, sotto diversi aspetti: storico, sociale, economico e personale.



Location dell’evento, che a partire dalle ore 19:00 ospiterà la rassegna, sarà l'aula magna della Scuola "Don P. Pappagallo" a Terlizzi, con ingresso da Via N. Sauro, 01.



Durante la serata, saranno ospiti il prof. Sergio Ricchitelli, docente di Diritto internazionale Penale, presso l’Università Telematica Pegaso di Napoli, che illustrerà la sua ultima opera “La Pena e la sua Esecuzione in Italia” e il prof. avv. Nicola Barbuzzi, docente di Diritto Privato, presso l’Università delle Camere di Commercio Italiane Mercatorum Roma, il quale, attraverso l’illustrazione della sua opera dall’emblematico titolo “Basta un click per odiare”, si addentrerà nei fenomeni sempre più crescenti legati alla violenza da Cyberbullismo.



Durante la serata, inoltre, saranno ospiti della rassegna l’editore dott. Giuseppe Laterza, e gli avvocati Davide Logoluso e Cosimo Angarano, i quali porteranno testimonianze e apporti specifici ai temi trattati.



L'evento, che sarà moderato dal dott. Giacobbe Zero, è patrocinato dal Comune di Terlizzi, dalla Pro Loco UNPLI Terlizzi e dall'Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia che porteranno i saluti istituzionali.