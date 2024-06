A Bari “Musica Giovani”, la rassegna dedicata ai talenti emergenti

Anche quest’anno la Camerata Musicale Barese conferma il suo appuntamento con “Musica Giovani”, la rassegna dedicata ai talenti emergenti, organizzata in collaborazione coi Conservatori di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari (diretto dal M° Corrado Roselli) e “Umberto Giordano” di Foggia (diretto dal M° Donato Della Vista).



Giunta alla sua seconda edizione, la rassegna offre un’opportunità concreta ai giovani musicisti di esibirsi e di affermare il proprio talento in contesti prestigiosi: a giugno all’Auditorium Vallisa di Bari e a dicembre nella Sala Fedora del Teatro Giordano di Foggia.



Questo progetto, cucito per permettere ai giovani selezionati dai due conservatori (quest’anno complessivamente 19 artisti) di affrontare il palcoscenico in due contesti concertistici di pregio, assicura loro anche una tangibile circuitazione dei programmi musicali in due città pugliesi importanti. E così dai grandi classici a compositori della contemporaneità, i concerti spazieranno dal recital solistico alla musica da camera, dal duo al quintetto.



Si inizia, dunque, da Bari con 4 giornate e otto concerti, che si realizzeranno il 18, il 21, il 25 e il 28 giugno all’Auditorium Vallisa.



Ogni sera, dunque, un solista o gruppo selezionato dal conservatorio di Bari e uno dal conservatorio di Foggia, metodo questo che contribuisce a mettere in relazione due realtà formative della Regione, creando occasioni di scambio, confronto, conoscenza.



L’inizio dei concerti è alle ore 20.30.



Ulteriori informazioni presso gli uffici della Camerata in Via Sparano 141 (tel. 080/5211908 – da lunedì a venerdì mattina e pomeriggio / sabato solo mattina) e on line sul sito della Camerata www.cameratamusicalebarese.it.