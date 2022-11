Rassegna night dreamers - Alessandro Campobasso - The Imaginary roads

Springtime Jazz Festival, in collaborazione con il Comune di Triggiano, è orgogliosa di annunciare la terza edizione di “Night Dreamers, rassegna di musica inattesa”, una rassegna musicale che pone il focus sulle estetiche della musica creativa e del jazz contemporaneo. Venerdì 25 novembre salirà sul palco il quintetto del batterista triggianese Alessandro Campobasso che presenterà il nuovo disco dal titolo “The Imaginary Roads” (Gleam Records 2022/IRD), accompagnato da Luigi Di Nunzio al sax alto, Eugenio Macchia al pianoforte, Giulio Scianatico al contrabbasso e Pasquale Calò al sax tenore. Liberamente ispirato alle "Città Invisibili" di Italo Calvino, questo lavoro ha come obiettivo quello di evidenziare la potenza evocativa e percettiva proprie della musica jazz. Nella sua ricerca musicale, tradizione e contemporaneità confluiscono in una scrittura in cui si alternano spazi aperti e forme multitematiche. Il respiro d’insieme del quintetto e il suo modo aperto di intendere il drive ritmico incarnano bene l’idea del viaggio con i suoi incontri e le sue increspature.