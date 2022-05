A Bari la rassegna culturale "Oltre il libro"

L’Associazione di promozione sociale Zefiro, con il patrocinio del Comune di Bari, organizza la prima edizione della rassegna di incontri Oltre il libro.

L’esperienza della lettura trascende ormai i confini del libro. Le nuove tecnologie hanno certamente contribuito a realizzare nuovi strumenti per la condivisione della conoscenza, ben oltre l’e-book. Eppure ciò non ha compromesso la circolazione dei libri. Si è compreso, semmai, come i libri restino ancora oggi un punto di partenza (o di arrivo) irrinunciabile nel discorso culturale, anche di fronte alla presenza di nuovi linguaggi e strumenti di comunicazione.

Oltre il libro vuol essere soprattutto questo: una rassegna di quattro incontri, in quattro diversi luoghi della città di Bari, dedicati a esperienze che, a partire da un libro, esplorano linguaggi e strumenti nuovi di comunicazione e condivisione della conoscenza.

Ad aprire la rassegna sarà venerdì 27 maggio un incontro sul mondo dei podcast. Gli ultimi anni hanno visto crescere il numero e la qualità dei podcast per il racconto dell’attualità, di storie del passato e del presente. Sempre più case editrici e organizzazioni culturali utilizzano lo strumento del podcast per trasmettere contenuti che non trovano spazio su altri mezzi di comunicazione. Ma ciò può avvenire anche per singole pubblicazioni. A raccontare la sua esperienza sarà Stefano Savella, curatore del libro Lo stadio universale. Lo sport nella poesia contemporanea (Stilo Editrice, 2021), nonché dell’omonimo podcast.

L’incontro si terrà alle ore 18.00 presso Portineria 21 (via Cairoli 137). Introdurrà Jenny Maraglino.

Il secondo appuntamento, dal titolo “Donne fuori dal canone”, è in programma mercoledì 1° giugno. La comunità di donne e uomini che condivide le proprie letture sui social network va molto al di là dell’espressione «book influencer». Dai loro profili e contenuti social sono nati gruppi di lettura online molto attivi. Uno di essi ha come obiettivo la riscoperta di autrici del Novecento italiano ingiustamente escluse dal canone delle antologie letterarie. Ne parliamo con Maria Pizzarelli, docente e animatrice del gruppo di lettura che unisce lettori e lettrici da tutte le regioni italiane, e con Nadia Zappulla, booktuber del canale «La lettrice solitaria».

L’incontro si terrà alle ore 18.30 presso Prinz Zaum (via Cardassi 93). Introdurrà Francesco Minervini, presidente dell’Associazione Zefiro.

Venerdì 10 giugno 2022 verrà approfondito il rapporto tra i libri e la realtà virtuale, attraverso la presentazione di Guida al Duomondo. Puglia Edition, uno strumento innovativo per far conoscere la nostra regione. Il libro è infatti una vera e propria guida pratica a quello che qualcun? chiamerebbe un mondo immaginario: il Duomondo. Composto da QR Code che muteranno nel tempo, illustrazioni, schede e racconti, questo libro interattivo è il frutto di una serrata ricerca attraverso i luoghi della Puglia, alla scoperta del lato più nascosto e magico delle cose. I protagonisti sono Mia e Vik, alter ego degli autori e founder della startup Duomondo. Ne parliamo con Martina Iaffaldano e Vito Carella, fondatori di questo progetto, vincitore del bando regionale PIN - Pugliesi Innovativi.

L’incontro si terrà alle ore 18.30 presso Travel Cafè Experience (via Abate Gimma 160). Introdurrà Stefano Savella.

L’ultimo appuntamento della rassegna sarà venerdì 17 giugno e vedrà protagonisti i “silent book”, libri composti esclusivamente da immagini: tavole illustrate, immagini, fotografie. L’assenza di testo elimina ogni barriera di tipo linguistico e culturale e consente ai più piccoli di seguire lo sviluppo di una narrazione fin dalla più tenera età. Ne parliamo con Irene Guglielmi, giovane illustratrice pugliese vincitrice della sezione Junior del concorso nazionale Silent Book Contest 2021 con il suo albo illustrato Io sono blu (Carthusia, 2022), che ha per tema la “diversità”, e con l’illustratrice Liliana Carone.

L’incontro si terrà alle ore 18.30 presso Spine Bookstore (Officina degli Esordi, via Crispi 5). Introdurrà Anita Malagrinò Mustica. Saluti istituzionali dell’assessora alle Culture del Comune di Bari, Ines Pierucci.