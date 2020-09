'I solisti', all'Abeliano di Bari la rassegna di performance e studio con attori pugliesi

Una festa per i primi 50 anni di attività del Gruppo Abeliano. Inizia il 24 settembre I Solisti, primo ciclo di performance/studio. Progetto innovativo di spettacoli/lezione vedrà sul palco affermati attori della scena contemporanea italiana, tutti pugliesi, che interpretano il teatro come spazio vitale. Il progetto è ideato e coordinato da Vito Signorile e realizzato in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Bari, dell’Assessorato alla Cultura della Regione Puglia.

Nove gli appuntamenti in programma da settembre a dicembre (tutti alle 21.00), uno con ciascuno degli artisti coinvolti: Roberto Corradino (24 settembre con La fame); Nunzia Antonino (1 ottobre con Passioni); Michele Sinisi (11 ottobre con Laudato si’); Ippolito Chiarello (15 ottobre, Appunti di un barbone); Licia Lanera (22 ottobre, Verso la neve); Carmela Vincenti (29 ottobre, C’era una donna che…); Vito Signorile (12 novembre, Il gioco della verità); Paolo Sassanelli (26 novembre, Volevo fare l’attore) e, infine, Flavio Albanese (L’arte della commedia, 17 dicembre).

Non una semplice rassegna di monologhi o stand-up show, bensì la possibilità di incontrare i migliori professionisti del palcoscenico in una dimensione di studio delle loro tecniche e principali esperienze, in una fruizione davvero 'da camera'.

L’attore che vive in ciascuno di noi vorrà tornare visibile e protagonista, vorrà meglio comprendere la meravigliosa arte del raccontare, vorrà avvalersi del forte carattere formativo assicurato anche dallo scambio di sensazioni e opinioni, successivo alla performance, tra i partecipanti e il “docente” di turno, vorrà provarsi ad arricchire il proprio bagaglio d’attore, vorrà provarsi ad essere uno spettatore più esigente.

L'originalità della proposta risiede in questa nuova metodologia laboratoriale di apprendimento preminente direttamente dalla performance anziché dalla classica lezione orale. Un'occasione dunque di perfezionamento inside viewing, secondo le più attestate prospettive di ricerca nell'ambito della pedagogia teatrale.

La rassegna, pensata inizialmente per essere rappresentata nella nuova sala ActorStudio, recente e moderno spazio teatrale nel cuore dell'Abeliano, considerato quanto di meglio possa rappresentare strutturalmente le caratteristiche di questo progetto di lezioni 'performate', con non più di 50 spettatori per volta, è stata invece spostata nella sala principale del teatro del quartiere Japigia di Bari in modo da garantire allo stesso numero di spettatori, e anche qualcuno in più, la possibilità di partecipare alle performance nel pieno e massimo rispetto della normativa anti-Covid19.

24 settembre Roberto Corradino “La fame”

1° ottobre Nunzia Antonino “Passioni”

8 ottobre Michele Sinisi “Laudato si’”

15 ottobre Ippolito Chiarello "Appunti di un barbone"

22 ottobre Licia Lanera “Verso la neve”

29 ottobre Carmela Vincenti “C’era una donna che…”

12 novembre Vito Signorile “Il gioco della verità”

26 novembre Paolo Sassanelli “Volevo fare l’attore”

17 dicembre Flavio Albanese “L’Arte della Commedia”

