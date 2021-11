A Bari parte la rassegna per gli studenti 'ABC School film festival'

Finalmente un festival nel Cinema Abc a Bari!

E quale miglior inizio se non quello di dedicarlo ai giovani studenti che ne diventano protagonisti a tutti gli effetti sia come spettatori che come giurati del film da premiare?

È quello che accade con ABC SCHOOL FILM FESTIVAL, la cui prima edizione si inizia oggi nella storica sala cinematografica barese.



Il festival è un progetto di ABC – Centro di Cultura Cinematografica s.r.l., prodotta da Apulia Film Commission e Regione Puglia nell’ambito del Piano Straordinario Custodiamo la Cultura in Puglia con risorse di bilancio ordinario della Regione Puglia, in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e Accademia del Cinema dei Ragazzi di Enziteto – Cooperativa Get, per la direzione artistica di Francesca Rossini.

Rivolto a circa 400 studenti degli istituti superiori di Bari, il festival si articola in due momenti: la rassegna cinematografica e il festival vero e proprio. La rassegna comprende 7 film selezionati dalla direzione artistica, e che verranno visti da oggi fino ai primi di dicembre. Tutti gli studenti poi realizzeranno un elaborato e i migliori 20 tra questi verranno scelti per far parte della giuria del festival vero e proprio, con le tre “pomeridiane”, dal 13 al 15 dicembre, durante le quali i 20 studenti giurati sceglieranno il film più bello tra tre titoli, selezionati sempre dalla direzione artistica, tra i quali anche un’anteprima. Il film più bello verrà premiato durante una serata/evento finale.

Le proiezioni saranno accompagnate dalle lezioni degli esperti dell’Accademia del Cinema dei Ragazzi di Enziteto – Cooperativa Get.

Questi i sette film che verranno visti dagli studenti per la rassegna a partire da questa mattina: “Maledetta primavera”, di Elisa Amoruso, “Regina”, diretto da Alessandro Grande, “Fortuna” per la regia di Nicolangelo Gelormini, “A Chiara”, di Jonas Carpigano, “Il cattivo poeta” di Gianluca Jodice, “Sulla Giostra” diretto da Giorgia Cecere, Sceneggiatura: Giorgia Cecere, “Il Concorso” di Philippa Lowthorpe.

Gli istituti superiori baresi coinvolti nel progetto sono: “Cirillo”, “Marco Polo”, “Rosa Luxemburg”, “Salvemini”, “Scacchi”, “Socrate”.