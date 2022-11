'Venti di pace', XX rassegna internazionale di cinema scolastico dedicata a Masha Amini

Un’iniziativa unica per forza educativa e pedagogica. Piero Montefusco è conosciuto in Puglia come un instancabile uomo di cinema capace di cogliere da più di 30 anni le migliori espressioni artistiche nell’industria dell’audiovisivo, mettendole a disposizione di chi ha bisogno di sostegno e opportunità culturali per emanciparsi. Questa sua ultima rassegna di cinema, realizzata con l’aiuto di Nicola Mola (responsabile organizzativo del Mediterrante - Festival del Cinema e dei Linguaggi per Ragazzi) è iniziata il 1° dicembre 2022 e durerà fino al 30 aprile 2023, sempre più ricca, più partecipe, più motivata da valori morali dedicati ad adolescenti e giovani di ogni condizione sociale che frequentano gli istituti scolastici di Bari, Conversano, Castellana Grotte, Noci, Monopoli.

“VENTI DI PACE” offre la proiezione di 18 film, 3 cortometraggi, 1 documentario, tutte opere di straordinaria qualità tematica ed estetica, provenienti da tutto il mondo (vedi allegato)

I ragazzi sono divisi per fasce d’età (6-10 anni; 11-13 anni; 14-18 anni); i film sono selezionati e adeguati a gruppi di spettatori che hanno differenti capacità interpretative. Ogni gruppo è invitato a visionare 3 film, 3 cortometraggi, 1 documentario. Di ogni opera è fornita una scheda didattica con sinossi filmica, guida alla visione, elementi di tecnica, riferimenti musicali, letterari, geo-storico-politici.

Un esperto di cinema introduce i film e, dopo la visione, stimola un dibattito tra i giovani durante il quale vengono analizzate e valutate le tematiche contenute nell’opera. Inoltre sono spiegate e rese più comprensibili le tecniche cinematografiche (inquadrature, suoni, sceneggiatura, fotografia, montaggio, costumi, doppiaggi ecc.).

Le sale ospitanti sono: Cinema Milleluci (Castellana Grotte); Multisala Red Carpet (Monopoli); Casa delle Arti (Conversano); The space (Casamassima).

Una sezione della rassegna si terrà nella Casa Circondariale di Bari come complemento alle attività didattiche dei detenuti, mentre a Conversano 20 ragazzi immigrati parteciperanno alla rassegna facendo attività per la celebrazione della “giornata mondiale del rifugiato”.

Sono programmate Masterclass formative con esperti di indiscutibile e riconosciuto talento artistico: il musicista Roberto Ottaviano, lo sceneggiatore Salvatore De Mola, il cartoonist Andrea Dentuto, la montatrice Cristina D’eredità, il documentarista Andrea Gadaleta, la media eductor Rosa Fero, il presidente UICC nazionale per la realtà virtuale Daniele Clementi.