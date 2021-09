Al Teatro Abeliano partono le rassegne 'Actor' e 'A teatro con mamma e papà'

"ACTOR" : Il 16-17 ottobre Christian Di Domenico (“Mio fratello rincorre i dinosauri”) sarà il protagonista dell’adattamento teatrale dell’omonimo romanzo che rappresenta le tante dinamiche e le difficoltà, le gioie e le sorprese, del rapporto fraterno e della ‘diversità’.Il 20-21 novembre Antonio Stornaiolo, Vito Signorile e Daniela Baldassarra portano in scena “Peccati”, uno spettacolo di nostra produzione originale, percorso dei cinque sensi tra serio e faceto alla scoperta del complicatissimo rapporto uomo/donna. Il 18-19 dicembre sarà la volta dei Cantieri Koreja che con “Heroides” offriranno ennesima prova della loro ricerca teatrale stavolta nel solco delle Eroine dei miti, in un allestimento ricco di musica e atmosfere tra antichità classica e presente post-moderno. Un’altra produzione originale, “Amore” (8-9 gennaio), consente a Vito Signorile, Giuseppe De Trizio, Davide Ceddia, Betty Lusito, Sarita Schena di parlare d’amore da prospettive multiple presi per mano da Shakespeare, Ovidio, Prevert, Dante, Lorca, Majakowskij, Benni, Merini, e tra canzoni d’amore che allietano la memoria.

Sempre musicalmente Flavio Albanese e le Faraualla il 29-30 gennaio danno voce a “Canto la storia dell’astuto Ulisse”, quella storia antica capace di coinvolgere ed entusiasmare ancora oggi con il suo fascino potente. La parola (unita al fascino delle figure d’ombra opera del grande scenografo Emanuele Luzzati) ricreano la magia del racconto omerico, attraverso gli episodi e i personaggi più noti: il gigante Polifemo, il canto delle Sirene, la maga Circe, il cane Argo, Penelope e Telemaco.

L’immancabile appuntamento sull’Amore il 12-13 febbraio in prossimità di S. Valentinoporta sul nostro palco Leandro Annese col debutto di “Dance against loneliness”, drammaturgia coreografata in cui esibisce il valore alto e mirabile dello “star assieme”.

Anche Roberto Negri e Cristina Golotta non rinunciano a visitarci il 12-13 marzo con “Quartett”, pièce celebre di Heiner Müller che rivive in un allestimento magistrale che esalta il profondo scavo della perversione onirica di due amanti perduti e annoiati.

In data di rapida definizione, infine, uno spettacolo ‘a sorpresa’ con un artista di punta della scena teatrale contemporanea che non vuol mancare di incontrarci all’Abeliano.

"A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ" : Il 31 ottobre con “Senza piume” si eleverà un inno alla fantasia contro le regole ferree e spesso disumane della realtà, grazie a Damiano Nirchio e Anna De Giorgio che hanno concepito lo spettacolo come strumento per cercare di trasmettere poche ma fondamentali coordinate sull’esistenza di chi soffre il disagio psichico, ancora poco conosciuto e accolto nella nostra comunità. La Compagnia del Sole, d’altro canto, saprà affascinarci con due proposte di ‘teatro divulgazione’, il 14 novembre con “L’universo è un materasso” (dove le scoperte dell’astronomia sono spiegate sui binari dell’emozione di chi le ha indagate) e il 28 novembre con “Il codice del volo” (in cui Leonardo da Vinci rivive in un dialogo con il giovane pubblico per consentirci la conoscenza della sua vita e delle sue invenzioni).

Il 5 dicembre la Compagnia Principio Attivo porta in scena “La bicicletta rossa”, storia delle strampalate avventure di una famiglia narrate dalla piccola Marta che non è in scena, o meglio c’è ma non si vede, è nel pancione di sua madre e proprio all’inizio dello spettacolo annuncia: “questa è la storia della mia famiglia prima che nascessi”. Il 16 gennaio la Compagnia Teatro Bertolt Brecht rappresenterà la grande favola moderna “Il mago di Oz” (regia di Maurizio Stammati) rielaborando tutte le tappe del fantastico viaggio della protagonista Dorothy, con gli straordinari pupazzi realizzati da Ada Mirabassi, musiche originali e un’équipe di qualità in una pièce ricca di sorprese. In “Come Pollicino” (6 febbraio) è di scena la contemporaneità in cui ci si può trovare abbandonati come avvenuto al Pollicino della fiaba classica. Rimasti da soli bisognerà affrontare mille traversie e dimostrare che le malvagità sono come gesso su una lavagna: perfino un bambino può cancellarle e fare un disegno nuovo. Un mondo migliore.

Il monito ad incamminarci sulle strade dell’onestà e della correttezza che raccogliamo da “Pinocchio” è reso dalla Compagnia del Sole il 20 febbraio mediante gli espedienti della magia e del teatro ‘di varietà’ da Flavio Albanese, mattat(t)ore del palcoscenico.

Di sapore shakespeariano invece lo spettacolo del 6 marzo di Roberto Petruzzelli ed Enzo Vacca, “Tutti insieme con Romeo e Giulietta”, per il quale quasi tutti i ruoli sono interpretati con la complicità di burattini e muppets interagendo con gli spettatori.

Avendo predisposto gli ambienti in sicurezza secondo le norme vigenti, non resta chevenire a teatro (naturalmente muniti di mascherina personale e della necessaria certificazione verde) per gustare ogni spettacolo delle rassegne in cartellone (con la convenienza e risparmio assicurato sottoscrivendo e l'abbonamento) .

Il sipario si sta aprendo… Che la magia dello spettacolo dal vivo si compia grazie al pubblico di spettatori!

