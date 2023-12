Il Padrino dello swing Ray Gelato sarà a Bari con il suo concerto esclusivo “ The Godfather Of Swing ”. Per la tappa barese, in programma giovedì 14 alle 21 al Nicolaus Hotel (info: 080.248.04.93), il sassofonista e cantante londinese di origini italiane non sarà accompagnato dai suoi The Giant , ma dalla straordinaria orchestra della Jazz Studio Orchestra , diretta da Paolo Lepore.

È dal 1988 che Gelato porta in giro per il mondo il suo marchio speciale di musica fatto di swing, jazz e r&b. Nella sua intensa carriera artistica, si è esibito in prestigiosi festival (Montreal, Birdland di New York, il Blue Note e Lincoln Center di New York ed è spesso ospite a Umbria Jazz), club e palchi importanti dal Brasile a New York. “Sono stato uno dei primi, negli anni Ottanta, a far rivivere l'interesse per il vintage swing – ricorda Gelato-. Ne sono orgoglioso e con piacere cerco di dare consigli ai musicisti più giovani. Dico loro di esercitarsi il più possibile, imparare tutto ciò che possono sulla musica, ascoltare ottimi musicisti e cantanti e fare esperienza di musica dal vivo. Darci dentro e non mollare mai. E anche imparare a gestire le delusioni ei rifiuti: sono una componente del music business. Quando il telefono non squilla per nuovi ingaggi, pensi di essere stato dimenticato: capita a tutti gli artisti qualche volta. Grazie a Dio non è uno di quei momenti per noi”.

Eclettico e tecnicamente molto dotato, Gelato riesce a riprodurre un suono fluido e, allo stesso tempo, grintoso. Nei suoi concerti propone rivisitazioni di classici anche della musica italiana, abbinati a composizioni originali, oltre ad abbandonarsi a parodie, piccoli scherzi che rendono i suoi concerti godibilissimi e pieni di energia. Ray è stato paragonato a grandi come Cab Calloway e Louis Prima e definito “uno degli ultimi grandi intrattenitori jazz”. Il leggendario Gelato ha alle spalle una carriera di successo e ha anche suonato per ben due volte Sua Maestà la Regina. Inoltre, ha aperto il concerto di Robbie Williams alla Albert Hall, ed è stato scelto per suonare al matrimonio di Sir Paul McCartney .