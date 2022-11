Real Bodies, un viaggio all’interno del corpo umano: nel Teatro Margherita di Bari in mostra l’anatomia umana

Nuova Real Bodies è una mostra totalmente inedita che approda per la prima volta in Italia all’interno del Teatro Margherita a Bari: un viaggio all’interno del corpo umano, dall’inizio alla fine del suo sviluppo.

Real Bodies ha esposto nelle principali città italiane, Milano, Roma, Venezia, un format anatomico che nel mondo ha totalizzato milioni di visitatori, e vanta l’interesse delle scuole di ogni ordine e grado.

La mostra è divisa in varie sezioni e affronta molte tematiche, un percorso della vita che si sviluppa dalla nascita alla morte con tutti i relativi processi di invecchiamento inoltre si potranno osservare apparati produttivi, organi colpiti da gravi malattie, l’affascinante apparato circolatorio, il sistema nervoso, scheletrico, e muscolare.



Vivrete esperienze uniche con la realtà virtuale e osserverete da vicino l’anatomia umana. Tutto il percorso potrà essere spiegato anche grazie all’ausilio un’audio-guida.

La nuova Real Bodies Experience a Bari

L’anatomia ha origini antiche, il suo nome appunto deriva del greco classico (anatomè, tagliare e dissezionare attraverso). Le prime sue tracce come studio scientifico risalgono alla scuola medica di Alessandria d’Egitto.



In epoca medioevale lo studio del corpo subì un freno a causa dei timori religiosi e ostili divieti.



Durante il rinascimento subì un’evoluzione radicale anche grazie all’osservazione diretta dei cadaveri.



Ora, grazie alla moderna tecnica della plastinazione presente a Real Bodies Experience, è possibile ammirare la vera anatomia umana con corpi e organi trattati in modo da poter essere conservati ed esposti al pubblico senza difficoltà.



Inoltre alla mostra è possibile entrare ancor di più all’interno del corpo umano grazie alle avanzate tecnologie di realtà virtuale presenti al Teatro Margherita di Bari.