Rebel Hearts, Pat Metheny, Carla Bley, David Bowie, Joni Mitchell & more

Venerdì 23 giugno alle ore 21.00 Palazzo Pesce a Mola di Bari apre la sua corte all’aperto a “Rebel Hearts” insieme alla voce di Cinzia Eramo, alle chitarre, effetti, loop machine di Pino Mazzarano e al violoncello di Giovanni Astorino.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, per rivivere le atmosfere di Pat Metheny, Carla Bley, David Bowie, Joni Mitchell. Un repertorio di jazz contemporaneo ispirato ai temi di grandi artisti, un linguaggio vitale e creativo che vuole esplorare sempre nuove sonorità, un codice comune di improvvisazione e solido interplay: questi gli ingredienti che il duo quasi ventennale formato da Cinzia Eramo e Pino Mazzarano utilizza per gettare uno sguardo realistico sul mondo, radice di un certo attivismo musicale, di una attenzione ai temi della globalizzazione, della guerra, dell’ecologia che trascendono in un inno alla bellezza, alla vita, all’amore in tutte le sue forme. Il duo si avvarrà della presenza di Giovanni Astorino, bassista e violoncellista, eclettico musicista che collabora assiduamente con nomi come Giovanni Sollima e Caparezza spaziando dalla classica, alla pop fino ad arrivare alla musica contemporanea.