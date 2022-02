Sul palco del Teatro Barium i Rebel Roket cover band

Sul palco del Teatro Barium in data 11 Febbraio 2022 (venerdì) alle ore 21:00, si esibiranno per la prima volta i Rebel Roket cover band. Un progetto unico e raro nel panorama musicale italiano dei tributi e delle cover band, un viaggio spazio temporale nell’universo artistico di David Bowie ed Elton John, due stelle nel firmamento della musica moderna, due artisti simili ed irripetibili. Da “Space Oddity” a “Heroes”, passando per “Sacrifice” fino alla bellissima “Your Song”. Siete pronti a viaggiare indietro ed avanti nel tempo, a rivivere gli anni 70’ tra ragni marziani e uomini razzo?! Siete pronti a salire sul razzo ribelle? “You’re the blessed, we’re the Spiders from Mars!” Piero Mazzei - D. Bowie & Guitar Fabio Prota - E. John & Piano/Synth Roberto Antonacci - El. Guitar Lorenzo Freccia D'Urso - Bass Giuseppe Santorsola – Drums

Per il programma completo è possibile cliccare su questo link: www.mtbproduzioni.com/teatrobarium