Mafalda Baccaro con “la metafora di un viaggio” in concerto a Cellamare per Stattitu!

Si terrà giovedì 25 agosto, alle ore 20.30, presso il Castello Caracciolo di Cellamare il recital pianistico di beneficenza con la partecipazione straordinaria della prof.ssa Mafalda Baccaro.

L’evento, ad ingresso libero e gratuito , rientra nel cartellone culturale dell’amministrazione comunale e nel progetto delle Comunità Sensibili promosso dell’Aps Stattitu!: organizzazione dedita alle tematiche della disabilità, dell’autismo e dell’inclusione sociale che, con questa manifestazione, chiude le attività estive e dà avvio della campagna associativa 2022/2023.

La prof.ssa Baccaro, pianista e organista tarantina, alberobellese di adozione, è anche specialista di canto gregoriano.

Docente a tempo indeterminato di Musica nella scuola secondaria di primo grado, vanta un forte legame con il territorio avendo trasmesso la passione per la musica a diverse generazioni di ragazzi durante gli anni di insegnamento nella vicina Capurso.

Vicepresidente della Confederazione Organistica Italiana, ha organizzato e partecipato al Turismo Organistico con concerti in Abruzzo, Puglia, Veneto, Trentino.

Esperta di scrittura antica, ricercatrice, dirige il coro di canto gregoriano “In Aeternum Alleluia”, relatrice in vari convegni musicali, ha curato e pubblicato la trascrizione di composizioni inedite di Nino Rota.

Studia strumentazione per l’orchestra di fiati al convervatorio di Monopoli, ha suonato con l’Orchestra della Provincia di Bari nello Stabat Mater di Palmitessa ed è stata su RaiUno, nella trasmissione “A Sua Immagine” (2009) e, come organista e pianista, ha partecipato ad importantissime rassegne internazionali, tra cui: Festival della Valle d’Itria (2006 e 2010); Rassegna d’Organo di Sirolo (2007); Rassegna Internazionale d’Organo, Lecce (2007, 2011, 2012); World Organ Day, Pescara; Corteo Storico “San Nicola”, Bari (2008, 2009); “Fiori Musicali”, Monopoli; “Girolmeta”, Brindisi (2013); Concerti d’Organo della Basilica San Martino, Martina Franca (2015); Grandi interpreti all’Abbazia di Cava de’ Tirreni (2015).

Tra i successi pianistici spiccano le due prime assolute della musica di Oronzo Lenti a Noci (2015, 2018), e il concerto nelle Grotte di Castellana a 70 m. di profondità (2015).

Ad aprile 2021, in occasione della “Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo”, realizza con l’associazione Stattitu!, in piena pandemia, un video di sensibilizzazione, patrocinato dall’Anci Puglia e dalle comunità di Polignano e Cellamare, raggiungendo subito migliaia di visualizzazioni sui social.

La musica come terapia dell’anima è il filo conduttore del progetto che Stattitu! intende promuovere sul territorio. Le note scandite dal gioco di mani accrescono il benessere, migliorano l’umore provocando sentimenti e sensazioni uniche per il pubblico uditore.

Il Recital è interamente dedicato al re degli strumenti – il pianoforte – riassumerà la “metafora di un viaggio” vissuto dall’artista nella sua esperienza trentennale di docente e musicista, attraverso le celebri musiche di autori come: Debussy, Chopin, Ravel, Albéniz, Rota, Morricone, Piazzolla e della stessa Baccaro.

Appuntamento con le emozioni della grande musica, il 25 agosto, alle 20.30 a Cellamare.