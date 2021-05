Recital lirico a Palazzo Pesce degli allievi della masterclass con Alfonso Antoniozzi

10 euro (intero) – 5 euro (ridotto under 26) – 1 euro (ridotto under 15)

Sabato 5 giugno 2021 alle ore 20.30 nella Sala Etrusca di Palazzo Pesce è di scena il concerto finale di “L’Opera italiana. La differenza fra cantante e artista”, la masterclass di alto perfezionamento in Canto lirico tenuta da Alfonso Antoniozzi, uno dei maggiori interpreti al mondo del repertorio mozartiano e rossiniano per baritono, con particolare riferimento ai ruoli comici.



Un concerto in Puglia per ascoltare alcune delle pagine eterne e appassionate del melodramma italiano nell’interpretazione delle voci degli allievi provenienti da tutta Italia accompagnati al pianoforte dal M° Angela Zaccaria. Che affronteranno l’emozione del palcoscenico e del pubblico dopo i tre giorni di lavoro attento e dedicato agli aspetti tecnici e interpretativi più importanti, sviscerati grazie all’esperienza di Alfonso Antoniozzi, cantante e regista di fama internazionale, una carriera iniziata a ventuno anni che lo vede esibirsi sui palcoscenici più prestigiosi dei cinque continenti, da Verona a New York, Tokyo, Milano, Parigi, Londra e collaborare con artisti del calibro di Riccardo Muti, Zubin Metha, Riccardo Chailly e Dario Fo, una ricca discografia con le principali etichette e una consolidata attività di regista di opere, tra cui Il Barbiere di Siviglia, Gianni Schicchi, La traviata e Aida.



Al termine del concerto ci sarà la consegna degli attestati di frequenza e partecipazione rilasciati dall’Atelier delle Arti.

