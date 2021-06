Recital lirico, gli allievi della masterclass con Desiree Rancatore

10 euro (intero) – 5 euro (ridotto under 26) – 1 euro (ridotto under 15)

Prezzo 10 euro (intero) – 5 euro (ridotto under 26) – 1 euro (ridotto under 15)

Domenica 11 luglio 2021 alle ore 20.30 Palazzo Pesce ospita il concerto finale della “Masterclass di alto perfezionamento in Canto lirico” tenuta da Desiree Rancatore, una delle voci più belle e apprezzate del panorama odierno con un repertorio che spazia dai capolavori da Wolfgang Amadeus Mozart a quelli di Arthur Honegger.



Un concerto in Puglia per ascoltare le melodie immortali del periodo d’oro dell’opera, interpretate dalle voci degli allievi provenienti da tutta Italia e giunti al momento culminante, ossia il confronto con l’emozione del palcoscenico, accompagnati al pinoforte dal M° Vincenzo Cicchelli.

Momento affrontato con la sicurezza derivante dai tre giorni di lavoro minuzioso e paziente sugli aspetti tecnici e interpretativi sviscerati insieme a Desiree Rancatore, soprano di fama internazionale che si esibisce sui palcoscenici più prestigiosi di tutto il mondo, fra cui Salisburgo, Melbourne, San Francisco, Londra, Tokyo, Venezia, Città del Messico, Vienna e Parigi, e con una duttilità che le consente di spaziare dalla vocalità siderale della Regina della Notte del “Flauto magico” di Mozart alla ingenua passionalità di Gilda del “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, passando per Adina dell’“Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti e Elvira dei “Puritani” di Vincenzo Bellini, senza trascurare il repertorio sacro dello “Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi e “Cristo sul monte degli ulivi” di Ludwig van Beethoven.



Al termine del concerto ci sarà la consegna degli attestati di frequenza e partecipazione rilasciati dall’Atelier delle Arti.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...