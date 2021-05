Recital lirico, allievi della Masterclass con il maestro Francesco Meli

Domenica 8 agosto 2021 alle ore 20.30 a Palazzo Pesce risuoneranno le note del belcanto italiano nel concerto finale dell’esclusiva Masterclass tenuta da Francesco Meli, per la terza volta ospite della dimora, definito dalla critica il tenore italiano numero uno e fra i più affermati tenori di caratura internazionale con una carriera che lo porta a esibirsi sui palcoscenici più prestigiosi di tutto il mondo ed eccezionalmente in Puglia per l’Atelier delle Arti.



Un concerto a Mola di Bari, in collaborazione con l’associazione A.gì.mus, per poter apprezzare i frutti dei quattro giorni di studio, durante i quali i partecipanti provenienti da tutta Italia avranno pienamente approfondito gli aspetti tecnici e cesellato l’interpretazione, attingendo alla conoscenza e alla lunga esperienza di Francesco Meli, debutti a Lisbona, Bologna, Venezia, al Carlo Felice di Genova, a Zurigo, a Verona e Torino, diretto al Teatro alla Scala di Milano, il tempio mondiale della lirica, da Riccardo Muti nei “Dialogues des Carmelites” e un repertorio che spazia da “Otello” di Verdi a “Der Rosenkavalier” di Strauss, passando per “Idomeneo” e “Don Giovanni” di Mozart e “Maria Stuarda” di Donizetti.



Il programma, che vede il maestro Angela Zaccaria accompagnare al pianoforte, è dedicato a pagine celebri dei compositori d’opera lirica per antonomasia: Gioacchino Rossini, Gaetano Donizetti e Giuseppe Verdi. Al termine della serata saranno consegnati gli attestati di partecipazione dell’Atelier delle Arti.

