Recital lirico allievi masterclass Anna Bonitatibus

Giovedì 30 novembre 2023 alle ore 20.30 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce ospita il concerto finale della Masterclass di Alto perfezionamento in Canto lirico tenuta da Anna Bonitatibus, mezzosoprano italiano che si distingue per la nobile passione con cui interpreta i titoli più celebri del teatro musicale e per l’instancabile impegno con cui promuove la divulgazione del repertorio meno conosciuto.



Un concerto in Puglia per ascoltare le melodie immortali di W. A. Mozart, G. Rossini, C. Gounod e G. F. Haendel, accompagnate al pianoforte dal M° Vincenzo Cicchelli, interpretate dalle voci degli allievi pronti per confrontarsi con l’emozione del palcoscenico.





Al termine del concerto ci sarà la consegna degli attestati di partecipazione rilasciati dall’Atelier delle Arti.