Recital lirico allievi masterclass Antonella D’Amico

Giovedì 20 aprile 2023 alle ore 20.30 Palazzo Pesce è la cornice del concerto finale della Masterclass per Cantanti lirici tenuta dal soprano Antonella D’Amico, ostunese formatasi prima a Taranto con il massimo dei voti e poi con maestri del calibro di Ileana Coutrubas, Ghena Dimitrova e Krastan Missirkov, numerosi ruoli al suo attivo, da Fiordiligi alla Contessa, a Leonora, Desdemona, Liù e Norma, accompagnata dalla pianista Angela Zaccaria.



Un concerto in Puglia per ascoltare dodici cantanti provenienti da Cirpo, Australia, Lettonia, Lituania, Georgia e Italia, che si confronteranno con le pagine immortali di Wolfgang Amadeus Mozart, Vincenzo Bellini, Geroge Bizet, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini e Giuseppe Verdi. Uno scrigno di capolavori che i partecipanti avranno cesellato negli aspetti relativi alla tecnica e all’interpretazione grazie alla preparazione ed esperienza di Antonella D’Amico, una carriera in tutta Europa costellata di consensi unanimi di critica e di pubblico, e una intensa attività didattica coronata dal riconoscimento dei suoi allievi, tra cui i soprani Giuliana Gianfaldoni, Francesca Aspromonte, Karen Gardeazabal, il baritono Michele Patti, il basso Nicolò Donini e il tenore Davide Tuscano e tanti altri giovani promesse della lirica, con al pianoforte il M° Angela Zaccaria, pianista accompagnatrice e vocal-coach, specializzata in musica da camera e vocale, formazione con docenti del calibro di Aldo Ciccolini e Sergio Perticaroli, e collaborazioni con Santa Cecilia a Roma, Fondazione Petruzzelli di Bari e Università di Reno in Germania.



Novità di quest’anno la collaborazione con il Festival di Belcanto di Turi, diretto dal M° Ferdinando Redavid, il quale premierà i più meritevoli inserendoli nel concerto di inaugurazione della XIII edizione.



Una serata in cui rivivranno le melodie più belle del repertorio lirico del Settecento e dell’Ottocento e che sarà coronata dalla consegna degli attestati di partecipazione da parte dell’Atelier delle Arti.