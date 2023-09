Recital lirico [Allievi masterclass Antonella D’Amico]

Giovedì 14 settembre 2023 alle ore 20.30 Palazzo Pesce è la cornice del concerto finale della Masterclass per Cantanti lirici tenuta dal soprano Antonella D’Amico, ostunese formatasi prima a Taranto con il massimo dei voti e poi con maestri del calibro di Ileana Coutrubas, Ghena Dimitrova e Krastan Missirkov, numerosi ruoli al suo attivo, da Fiordiligi alla Contessa, a Leonora, Desdemona, Liù e Norma, accompagnata dalla pianista Angela Zaccaria.



Un concerto in Puglia per ascoltare dodici cantanti che si confronteranno con le pagine immortali di Wolfgang Amadeus Mozart, Vincenzo Bellini, Geroge Bizet, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini e Giuseppe Verdi. Uno scrigno di capolavori che i partecipanti avranno cesellato negli aspetti relativi alla tecnica e all’interpretazione grazie alla preparazione ed esperienza di Antonella D’Amico, una carriera in tutta Europa costellata di consensi unanimi di critica e di pubblico, e una intensa attività didattica coronata dal riconoscimento dei suoi allievi, tra cui i soprani Giuliana Gianfaldoni, Francesca Aspromonte, Karen Gardeazabal, il baritono Michele Patti, il basso Nicolò Donini e il tenore Davide Tuscano e tanti altri giovani promesse della lirica, con al pianoforte il M° Angela Zaccaria, pianista accompagnatrice e vocal-coach, specializzata in musica da camera e vocale, formazione con docenti del calibro di Aldo Ciccolini e Sergio Perticaroli, e collaborazioni con Santa Cecilia a Roma, Fondazione Petruzzelli di Bari e Università di Reno in Germania.



Una serata in cui rivivranno le melodie più belle del repertorio lirico del Settecento e dell’Ottocento e che sarà coronata dalla consegna degli attestati di partecipazione da parte dell’Atelier delle Arti.