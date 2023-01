Recital lirico, allievi masterclass Ildebrando D’Arcangelo e Carlo Boschi

Domenica 15 gennaio 2023 alle ore 20.00 Palazzo Pesce ospita nella Sala Etrusca il concerto finale della Masterclass di Alto perfezionamento in Canto lirico tenuta dal basso Ildebrando D’Arcangelo e dal musicologo Carlo Boschi organizzata dalla Società giapponese “Le Muse”.



Un concerto lirico in Puglia per ascoltare alcune delle pagine immortali di Wolfgang Amadeus Mozart, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Charles Gounod. A dare voce ai personaggi delle opere saranno gli allievi della masterclass – artisti italiani, spagnoli, giapponesi e cinesi – che si confronteranno con il pubblico dopo aver minuziosamente lavorato sugli aspetti tecnici e vocali con il basso Ildebrando D’Arcangelo, uno dei massimi interpreti del melodramma, e sugli aspetti del testo lirico e della caratterizzazione del personaggio con il musicologo Carlo Boschi, docente di Conservatorio e autore di numerosi saggi e programmi radiofonici e televisivi.



Un appuntamento da non perdere per applaudire giovani cantanti e sostenerli nell’arte della lirica.