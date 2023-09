Recital lirico [Allievi masterclass Nicola Alaimo]

Giovedì 28 settembre 2023 alle ore 20.30 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce ospita il concerto finale della Masterclass di Alto perfezionamento in Canto lirico tenuta dal Nicola Alaimo, baritono tra i più apprezzati del panorama musicale internazionale con una carriera che lo vede esibirsi a La Scala di Milano, Metropolitan Opera House di New York, Teatro Regio di Torino, Festival di Salisburgo, La Monnaie di Bruxelles, Concertgebouw di Amsterdam, Opéra di Montecarlo, Opéra di Parigi, Opera di Roma, Royal Opera House Covent Garden di Londra, Teatro Real di Madrid, Deutsche Oper di Berlino.



Un concerto in Puglia per ascoltare le melodie immortali di Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, accompagnate al pianoforte dal M° Angela Zaccaria, interpretate dalle voci degli allievi provenienti da tutta Italia pronti per confrontarsi con l’emozione del palcoscenico.





Al termine del concerto ci sarà la consegna degli attestati di partecipazione rilasciati dall’Atelier delle Arti.