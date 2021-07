Recital lirico con Di Capua, Merra, Pelligra, Zaccaria

Lunedì 9 agosto 2021 alle ore 20.45 nella corte all’aperto di Palazzo Pesce si accendono i riflettori sul magico mondo della lirica con il recital di Simona Di Capua, Chiara Merra e Giulio Pelligra, accompagnati al pianoforte da Angela Zaccaria.



Un concerto in Puglia per ascoltare alcune delle pagine più intense del repertorio operistico: la siderale seconda aria della Regina della notte dal Flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart, lo straziante urlo di dolore della “Mamma morta” dall’Andrea Chenier di Umberto Giordano, e l’accorata “Come uno spirito angelico” dal Roberto Devereux di Gaetano Donizetti. Questi alcuni dei brani in programma affidati a tre voci d’eccezione: il soprano Simona Di Capua, laurea con lode in Canto, diploma in Pianoforte Principale e specializzazione all’Accademia Celletti di Martina Franca, numerosi concorsi internazionali al suo attivo e un repertorio che spazia da Mozart a Humperdinck, passando per Händel, Verdi e Puccini; il soprano Chiara Merra, diploma con lode al Conservatorio Piccinni di Bari, specializzazione nel repertorio di coloratura, numerosi primi premi assoluti in concorsi nazionali e internazionali, e una carriera in Italia e all’estero che la vede esibirsi in numerosi ruoli d’opera; e il tenore Giulio Pelligra, una delle voci più interessanti della sua generazione, affermatosi come uno dei cantanti di spicco del Belcanto, una consolidata reputazione nel repertorio verdiano e una carriera che lo vede esibirsi sotto la direzione di maestri del calibro di Roberto Abbado, Daniel Oren e Daniele Gatti, e lavorare con la guida di registi come Graham Vick, Pier Luigi Pizzi e Damiano Michieletto. Ad accompagnarli al pianoforte Angela Zaccaria, pianista accompagnatrice e vocal-coach, specializzata in musica da camera e vocale, formazione con docenti del calibro di Aldo Ciccolini e Sergio Perticaroli, e collaborazioni con Santa Cecilia a Roma, Fondazione Petruzzelli di Bari e Università di Reno in Germania.



Una serata appassionata all’insegna delle emozioni forti, delle melodie immortali e della magia del canto.

