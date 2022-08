Recital lirico e premiazione Grace Bumbry [arie del grande repertorio operistico italiano e francese]

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Venerdì 16 settembre 2022 alle ore 19.30 al Teatro Van Westerhout di Mola di Bari Palazzo Pesce, in collaborazione con Agìmus, presenta la cerimonia in onore di Grace Bumbry e il recital lirico degli allievi della sua “Masterclass di alto perfezionamento in Canto lirico”.



Un evento in Puglia che si aprirà con la consegna, da parte del sindaco di Mola di Bari Giuseppe Colonna e dell’assessore alla Cultura Angelo Rotolo, delle chiavi della Città a Grace Bumbry, una delle dive dell’empireo della lirica, una carriera lunga decenni che l’ha vista nel ruolo di, solo per nominarne alcune, Amneris, Eboli, Azucena, Ulrica, Carmen, Dalila, nei teatri più prestigiosi di tutto il mondo e sotto la direzione di bacchette del calibro di Claudio Abbado, Leonard Bernstein, Karl Böhm, Herbert von Karajan, James Levine, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Wolfgang Sawallisch e Sir Georg Solti.



A seguire il concerto finale: le grandi pagine del repertorio operistico rivivranno nelle voci degli allievi che avranno colto l’opportunità unica e irripetibile in Puglia di lavorare, immersi nella quiete delle pareti della dimora nobiliare, sugli aspetti legati all’interpretazione e alla tecnica con una delle ultime regine dell’opera.



Al termine del concerto saranno rilasciati gli Attestati di frequenza dall’Atelier delle Arti.