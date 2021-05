Recital lirico masterclass Eva Mei – Michele D'Elia

Domenica 13 giugno 2021 alle ore 20.30 Palazzo Pesce è la cornice del concerto finale della Masterclass per Cantanti lirici e Pianisti accompagnatori tenuta dal soprano Eva Mei, protagonista per oltre due decenni nei maggiori teatri del mondo sotto la guida di direttori del calibro di Claudio Abbado, Zubin Mehta, Riccardo Muti e Lorin Maazel, e dal pianista Michele D’Elia, uno dei principali collaboratori al pianoforte per l’attività artistica e didattica all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano.



Un concerto in Puglia per ascoltare dieci cantanti che si confronteranno con le pagine immortali di Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti e Giuseppe Verdi. Uno scrigno di capolavori che i partecipanti provenienti da Giappone, Romania e Italia avranno cesellato negli aspetti relativi alla tecnica e all’interpretazione grazie alla preparazione ed esperienza di Michele D’Elia, maestro collaboratore al Festival Rossini in Wildbad, Festival Verdi di Parma, Royal Opera House di Muscat (Oman), una carriera che lo vede esibirsi nelle sale più prestigiose, fra cui Festispielhaus und Festspiele di Baden Baden con Juan Diego Florez e Teatro “Del Monaco” di Treviso con Jessica Pratt, e richiesto preparatore di cantanti lirici con all’attivo numerosi incisioni discografiche, e di Eva Mei, raffinata esecutrice di Mozart, del belcanto di Bellini, Rossini e Donizetti e del repertorio cameristico, e docente all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano e in numerose masterclass in Italia, Israele e Giappone.



Una serata in cui rivivranno le melodie più belle del repertorio lirico del Settecento e dell’Ottocento e che sarà coronata dalla consegna degli attestati di partecipazione da parte dell’Atelier delle Arti.

