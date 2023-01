Recital per due violini, musiche di Mozart, Bériot, Wieniawski, Piazzolla e Gardel

Domenica 12 febbraio 2023 alle ore 20.00 nella Sala Etrusca di Palazzo Pesce sono protagonisti i violini del duo formato da Christine-Maria Höller e Francesco Maria Pignataro.



Un concerto in Puglia per ascoltare tre secoli di musica: dall’Allegro del “Concerto grosso” in re minore di Antonio Vivaldi ai temi celebri di Wolfgang Amadeus Mozart, passando per il “Duo concertante” di Charles Auguste de Bériot, i “Capricci” di Henryk Wieniawski e le melodie immortali di Astor Piazzolla. A guidare il pubblico in questo viaggio nei tempi e nei luoghi ci saranno Christine-Maria Höller, studi al Mozarteum di Salisburgo, diploma con lode con Helmut Zehetmair, perfezionamento con, tra gli altri, Lukas Hagen, Igor Ozim, Shmuel Ashkenasi, Gilles Apap, Rony Rogoff e Stefan Picard, una carriera che la vede esibirsi come solista con un violino Carlo Antonio Testore del 1755 in Austria, Germania, Italia, Croazia, Turchia e Argentina, e una appassionata attività di insegnamento al Mozarteum di Salisburgo in qualità di docente di Violino e Musica da camera, e Francesco Maria Pignataro, studi al Conservatorio Rota di Monopoli con Hans Van Dijk, perfezionamento con Christine-Maria Höller, attualmente nella classe di Christian Tachezi alla Gustav Mahler Privatuniversität für Musik di Klagenfurt am Wörthersee in Austria e una attività concertistica con un violino Bruno Montagne del 2014 insieme a orchestre e ensemble cameristici come Austria Festival Symphony Orchestra (Salisburgo), Alma Mahler Musikverein (Klagenfurt), Sinfonietta St. Johann (St. Johann im Pongau), Bad Reichenhaller Philharmoniker (Bad reichenhall).