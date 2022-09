Recital per piano solo con Alfonso Alberti

Alfonso Alberti affianca all'attività di pianista quella di musicologo: ha pubblicato Niccolò Castiglioni, 1950-1966 (LIM, 2007), Vladimir Horowitz (L'Epos, 2008) e Le sonate di Claude Debussy (LIM, 2008).

A lui, nel 2010, il canale televisivo Sky Classica ha dedicato un documentario per la serie "Notevoli".

Lo ascolteremo in un recital pianistico dedicato al genio musicale di Hugues Dufourt e Olivier Messiaen



- Opening Concert a cura di Musicisti pugliesi under 18 dei Conservatori di Bari e Monopoli

- Con le letture dei testi di Pierpaolo Pasolini a cura di giovanissimi attori e attrici, allievi e allieve dell’Accademia UNIKA di Bari



INGRESSO A PAGAMENTO: 5 €



I BIGLIETTI POSSONO ESSERE ACQUISTATI PRESSO IL LUOGO DELL’EVENTO A PARTIRE DA UN’ORA PRIMA DELL’INIZIO E PRENOTATI ALL’INDIRIZZO urticanti@gmail.com