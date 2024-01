Recital pianistico allievi masterclass riccardo risaliti a Palazzo Pesce

Giovedì 1 febbraio 2024 alle ore 20.00 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce, in collaborazione con L’Associazione Mozart Italia sede di Bari, ospita il concerto finale della Masterclass di Alto perfezionamento in pianoforte tenuta da Riccardo Risaliti, pianista e didatta tra i più apprezzati del panorama musicale nazionale ed internazionale, personalità di rilievo per la sua attività di esecutore, di docente, di studioso dell’interpretazione e della storia del pianoforte, di critico, di operatore musicale.





Al termine del concerto ci sarà la consegna degli attestati di partecipazione rilasciati dall’Atelier delle Arti.