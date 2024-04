Record store day al Vicious store - Renzo Rubino firmacopie e music selection

Il vinile e la musica, un culto che unisce più generazioni: manca poco alla nostra decima edizione del Record Store Day!

La giornata di sabato 20 aprile sarà strutturata in due momenti.

Dalle 10:30 sino alle 19:30 con orario continuato, vinyl set esclusivamente in vinile porteranno funky, soul, jazz, elettronica, techno e non solo in store. La selezione musicale sarà a cura di diversi dj: Mrcld Giuseppe Prezioso, Ninni Laterza, Marta Paradise, Michele Costante, Piero Fanizzi , Vicious Sound System e tanti altri.



Nel momento serale ci sarà la presentazione di "Il Silenzio Fa Boom", nuovo album di Renzo Rubino con annessa intervista all'artista a cura di Antonio Contest

Un suo fimacopie sarà seguito da un suo live della durata di circa un'ora accompagnato dalla sua “Sbanda”.



L'intera giornata sarà trasmessa live sul nostro canale Youtube.



Durante l'evento, come da consuetudine, saranno presenti diverse promozioni su tutta la nostra collezione di dischi.