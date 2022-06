A Porta Futuro il recruiting day del Gruppo Lutech, attivo nella trasformazione digitale: nuove assunzioni a Valenzano

Mattinata di incontri per il recruiting del Gruppo Lutech a Porta Futuro. Nel job center del Comune si è svolto stamattina a Porta Futuro Bari,si è tenuto il recruiting day, evento informativo e conoscitivo con una delle più importanti realtà in Italia e player europeo nel campo dei servizi ICT per la trasformazione digitale.

In seguito a un investimento strategico complessivo di 14 milioni di euro, finanziato da Puglia Sviluppo nell’ambito di progetti di Ricerca e Sviluppo, per alcune delle soluzioni di punta dei settori Fintech, Loyalty ed Energy, Lutech sta ampliando la sede di Valenzano (Bari) presso Tecnopolis, con l’inserimento immediato di giovani diplomati, neolaureati e laureati in discipline tecnico-scientifiche ed esperti, per la creazione di un Polo di Innovazione Tecnologico dedicato allo sviluppo di soluzioni digitali all’avanguardia. Al Recruiting Day, svoltosi in presenza presso l’Open Space di Porta Futuro Bari, hanno partecipato numerosi candidati interessati a ricevere maggiori informazioni sull’iniziativa, i piani, i progetti e i percorsi di inserimento previsti e ad incontrare i referenti aziendali per brevi colloqui conoscitivi. La Lutech spa cerca infatti diverse figure professionali, come software backend developer Java microservizi, neolaureati/laureandi in Computer science, Informatica e Tecnologie per la produzione del software, Informatica e Comunicazione digitale, Data science, full stack developer Java e, infine, software developer store procedure PL/SQL, con diversi contratti di lavoro, dall’indeterminato all’apprendistato. Tutte le offerte di lavoro scadono il prossimo 31 luglio ed è possibile candidarsi attraverso il job centre Porta Futuro Bari www.portafuturobari.it.

All’evento hanno partecipato il vice sindaco di Bari e assessore all’Innovazione tecnologica Eugenio Di Sciascio, la responsabile di Porta Futuro Bari Mina Bonante e i referenti della Lutech Marilia Palma (Talent Acquisition), Eleonora Mangialardo (Talent Acquisition), Sonia Civita (Talent Acquisition) e Giuseppe Ieva (Head of Portfolio & Innovation).

“Siamo lieti, nell’ambito delle attività di Porta Futuro, di ospitare questa giornata con Lutech, una delle aziende che sta effettuando importanti investimenti sul territorio barese - ha commentato Eugenio Di Sciascio -. Stiamo contribuendo alla creazione di un importante ecosistema dell’innovazione, centrato sul coordinamento tra le istituzioni del territorio, per offrire alle aziende che hanno scelto Bari le condizioni migliori per i propri percorsi di sviluppo e ai nostri giovani nuove opportunità di impiego e di crescita professionale.”

“Per Lutech essere a Bari significa assumere nuove risorse e, soprattutto, supportare i giovani nel loro percorso formativo - ha dichiarato Tullio Pirovano, CEO del Gruppo Lutech -. Iniziative come Porta Futuro rappresentano un’importante opportunità per la città e per l’azienda. Solo investendo sul capitale umano, infatti, è possibile valorizzare i talenti e attivare sinergie che consentano di rafforzare lo sviluppo del territorio e di supportare la trasformazione del nostro Paese”.