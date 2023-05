Recruting day per Bluhotels

Il Gruppo “Obiettivo Tropici” opera nei servizi turistici nazionali e internazionali dal 1994, in collaborazione con altri importanti Tour Operator come Alpitour, Francorosso, Blu Hotels e offre servizi di animazione turistica e intrattenimento, nasce a Bari, ma ha sedi anche a Milano, Roma e Catania.



L’azienda è alla ricerca di nuove figure del reparto alberghiero da inserire nelle strutture turistiche in Italia e all’Estero, in collaborazione con Blu hotels il primo gruppo alberghiero interamente presente sul territorio nazionale!



Durante questa giornata potrai presentarti per svolgere un colloquio conoscitivo ed aspirare al lavoro dei tuoi sogni! Tra le destinazioni in cui poter lavorare: Santodomingo, Cuba, Sharm el-Sheikh, Spagna, Turchia e molte altre!