A Polignano torna Red Bull Cliff Diving, a Lama Monachile la spettacolare gara dei tuffi

Con sei emozionanti eventi già nei libri, Red Bull Cliff Diving World Series si sposta a Polignano a Mare , Italia, per la penultima tappa della stagione 2022 il 18 settembre. Ventiquattro tra i migliori tuffatori del mondo si tufferanno nel Mare Adriatico nel tentativo di guadagnare punti cruciali in campionato in vista del gran finale di Sydney il mese prossimo.

La bellissima cittadina pugliese di Polignano a Mare, sulla costa adriatica italiana, ospiterà l'élite dei cliff diving per la nona volta in 12 anni, e lo spettacolo non ha mai mancato di far emergere la gente del posto e i turisti in gran numero, circondando il punto di decollo terra e acqua.

L'insolito percorso verso le piattaforme non perde mai il suo fascino, con i subacquei che emergono dall'acqua, negoziando una spiaggia affollata, camminando a piedi nudi attraverso un vivace centro storico, per poi arrivare, attraverso un soggiorno privato, alle piattaforme montate su una terrazza panoramica.