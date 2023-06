Lo spettacolo del Red Bull Cliff Diving torna a Polignano a Mare

Lo spettacolo del Red Bull Cliff Diving è pronto a tornare a Polignano a Mare. L’1 e il 2 luglio 2023 i migliori high diver del mondo si sfideranno nelle acque limpide della Perla dell’Adriatico, pronta a ospitare per la 10ª volta il campionato internazionale di tuffi da grandi altezze.

Saranno 24 gli atleti che animeranno il round italiano della Red Bull Cliff Diving World Series, una competizione che è ormai di casa nella piccola cittadini in provincia di Bari. Ancora una volta l’iconico scenario, reso unico e inimitabile per via delle minute abitazioni posizionate a picco sulle scogliere, farà da cornice a una delle competizioni più mozzafiato del mondo dello sport. L’élite del Cliff Diving, rappresentata da 12 uomini e 12 donne, è pronta a sfidarsi fino all’ultimo tuffo lanciandosi in acqua da piattaforme posizionate a 27 e 21 m d’altezza: gli atleti, come è ormai tradizione per il round italiano, passeranno attraverso la “solita” casa privata prima di gettarsi nel vuoto e raggiungere così gli 85 km/h in caduta libera mentre si esibiscono in sensazionali evoluzioni.

A rendere gli onori di casa provvederanno Alessandro De Rose - permanent diver della World Series e ambasciatore tricolore dell’evento - Elisa Cosetti, giovane wildcard triestina e prima atleta italiana a competere nella divisione femminile del Red Bull Cliff Diving, e Andrea Barnaba, new entry classe 2004 che gareggerà nuovamente a Polignano a Mare dopo avere esordito nel 2022.

(Fonte red-bull-cliff-diving-polignano-a-mare-2023)