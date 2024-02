A Polignano acrobazie da brivido e voli in caduta libera con la Red Bull Cliff Diving World Series 2024

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 29/06/2024 al 30/06/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Polignano a Mare

La Red Bull Cliff Diving World Series, il campionato internazionale di tuffi da grandi altezze più importante e prestigioso al mondo, farà nuovamente ritorno a Polignano a Mare (BA) il 29-30 giugno 2024. L’iconica tappa italiana, posizionata in cima ad una scogliera calcarea affacciata sul mare, ospiterà dunque per l’undicesima volta i 24 high diver in gara, che sono ormai di casa ed entusiasti di gareggiare ancora nella piccola perla dell’Adriatico.

Giunta alla sua quindicesima edizione, la Red Bull Cliff Diving World Series vede atleti, uomini e donne, lanciarsi rispettivamente da piattaforme poste a 27 e 21 metri. Il loro è un vero e proprio “volo in caduta libera”, durante il quale compiono volteggi ed acrobazie mozzafiato raggiungendo gli 85 km/h di velocità nei soli 3 secondi di caduta libera verso l’acqua. La spettacolare tappa italiana, che porta la bellezza e l’accoglienza di Polignano a Mare e della Puglia su un palcoscenico mondiale, viene realizzato insieme a Regione Puglia, Assessorato al Turismo e Pugliapromozione.